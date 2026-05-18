Touristisch beliebtes Ziel: 146.076 Übernachtungen in Albstadt

Albstadt gewinnt als Tourismusstandort weiter an Bedeutung. Die Zahl der Ankünfte und Übernachtungen konnten 2025 nochmals deutlich gesteigert werden.
Der Tourismus in Albstadt boomt und hat im vergangenen Jahr 2025 ein neues Rekordergebnis verzeichnet. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Nach aktuellen Daten der amtlichen Beherbergungsstatistik des Statistischen Landesamts wurden im vergangenen Jahr insgesamt 57.414 Gästeankünfte sowie 146.076 Übernachtungen registriert. Damit erreicht Albstadt sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen den höchsten Wert seit Beginn der statistischen Erfassung 2004.