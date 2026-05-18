Touristisch beliebtes Ziel: 146.076 Übernachtungen in Albstadt

Albstadt gewinnt als Tourismusstandort weiter an Bedeutung. Die Zahl der Ankünfte und Übernachtungen konnten 2025 nochmals deutlich gesteigert werden.

Der Tourismus in Albstadt boomt und hat im vergangenen Jahr 2025 ein neues Rekordergebnis verzeichnet. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Nach aktuellen Daten der amtlichen Beherbergungsstatistik des Statistischen Landesamts wurden im vergangenen Jahr insgesamt 57.414 Gästeankünfte sowie 146.076 Übernachtungen registriert. Damit erreicht Albstadt sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen den höchsten Wert seit Beginn der statistischen Erfassung 2004.

Im Vergleich zum Vorjahr 2024 mit 46.782 Ankünften und 128.142 Übernachtungen entspricht dies einer Steigerung von 22,7 Prozent bei den Gästeankünften sowie 14 Prozent bei den Übernachtungen. Auch im längerfristigen Vergleich zeige sich die positive Entwicklung deutlich: Gegenüber dem bisherigen Vor-Corona Jahr 2019 konnte Albstadt die Gästeankünfte um rund 28 Prozent und die Übernachtungen um knapp 25 Prozent steigern. „Das Rekordergebnis zeigt eindrucksvoll, dass Albstadt als Tourismusstandort weiterhin an Bedeutung gewinnt. Unsere Stadt profitiert von ihrer einzigartigen Lage auf der Schwäbischen Alb, dem hochwertigen touristischen Angebot und dem anhaltenden Trend zu naturnahem Aktivurlaub. Diese Entwicklung ist zugleich Bestätigung und Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen“, betont Oberbürgermeister Roland Tralmer in der Mitteilung.

Trend zu kürzeren Reisen

Die positive Entwicklung in Albstadt fällt deutlich stärker aus als im Landesdurchschnitt Baden-Württembergs. Landesweit wurden 2025 rund 24,1 Millionen Gästeankünfte registriert, was einem Zuwachs von 1,5 Prozent entspricht. Die Zahl der Übernachtungen lag mit 58,7 Millionen leicht unter dem Rekordniveau des Vorjahres (-0,3 Prozent). Während Baden-Württemberg damit bei den Übernachtungen eine leichte Konsolidierung verzeichnete, konnte Albstadt sowohl bei Ankünften als auch Übernachtungen erneut deutlich zulegen. Dies verdeutliche die dynamische Entwicklung Albstadts innerhalb des touristischen Wettbewerbs und bestätige die Attraktivität des Standorts.

Als wesentliche Gründe für die positive Entwicklung nennt die Stadtverwaltung in der Pressemitteilung insbesondere die anhaltend hohe Nachfrage nach naturnahen Reiseangeboten und Aktivurlaub im Inland. Albstadt profitiere hierbei von seiner Positionierung als Outdoor-Destination mit den Traufgängen und den MTB-Strecken der Bikezone Albstadt. Auch der Trend zu kürzeren, flexiblen Reisen setze sich fort. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag 2025 bei rund 2,5 Tagen, was auf eine hohe Zahl an Kurzurlauben und Wochenendreisen schließen lasse.

Die steigenden Gästezahlen wirken sich positiv auf zahlreiche Wirtschaftsbereiche in Albstadt aus. Hauptsächlich Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, Einzelhandel sowie Freizeit- und Dienstleistungsangebote profitieren von der wachsenden touristischen Nachfrage.

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„Der Tourismus, allen voran die Traufgänge und die Bikezone Albstadt, ist für Albstadt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und stärkt die regionale Wertschöpfung nachhaltig. Das Rekordjahr 2025 bestätigt, dass wir mit unserer strategischen touristischen Ausrichtung die richtigen Schwerpunkte setzen“, freuen sich Martin Roscher, Amtsleiter für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement und Stefan Fischer, Leiter Tourist-Information und Tourismusmarketing.

Angebot weiterentwickeln

Mit Blick auf die kommenden Jahre sollen die touristischen Angebote weiterentwickelt, bestehende Qualitätsstandards gesichert und neue Zielgruppen gezielt angesprochen werden.

Dies verspreche unter anderem auch der aktuell laufende Neubau des Hotels am Badkap und auch der erneute Zuwachs an Traufgänge-Gastgebern.