Touristik-Messe in Stuttgart: Triberg setzt auf Innovation im Bereich Tourismus

Triberg präsentiert sich auf der CMT in Stuttgart mit VR-Erlebnissen, prominenten Besuchern und neuen Tourismusprojekten – von der Inclusive-Card bis zur besseren Infrastruktur.
Auch in diesem Jahr präsentiert sich laut Pressemitteilung die Stadt Triberg erneut mit einem eigenen Stand auf der Touristikmesse „CMT – Caravan – Motor – Touristik“, die vom 17. Januar bis zum 25. Januar auf dem Stuttgarter Messegelände stattfindet. Sie ist somit die größte Messe für Tourismus und Freizeit in Süddeutschland. Über 200 000 Besucher kamen allein im vergangenen Jahr auf diese Publikumsmesse.