Touristik-Messe in Stuttgart: Triberg setzt auf Innovation im Bereich Tourismus

Triberg präsentiert sich auf der CMT in Stuttgart mit VR-Erlebnissen, prominenten Besuchern und neuen Tourismusprojekten – von der Inclusive-Card bis zur besseren Infrastruktur.

Auch in diesem Jahr präsentiert sich laut Pressemitteilung die Stadt Triberg erneut mit einem eigenen Stand auf der Touristikmesse „CMT – Caravan – Motor – Touristik“, die vom 17. Januar bis zum 25. Januar auf dem Stuttgarter Messegelände stattfindet. Sie ist somit die größte Messe für Tourismus und Freizeit in Süddeutschland. Über 200 000 Besucher kamen allein im vergangenen Jahr auf diese Publikumsmesse.

Im Rahmen des großen Tourismustag auf der Messe am vergangenen Montag, zu dem über 1000 Vertreter aus den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Beherbergung angereist waren, referierte der Staatssekretär für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, Patrick Rapp, Mitglied des Landtages, als höchster Tourismus-Politiker im Land gemeinsam mit weiteren Referenten im Kongresszentrum der Messe zu aktuellen Tourismus- und Freizeit-Trends.

Rapp stattete laut Mitteilung im Anschluss mit weiteren hochrangigen Vertretern der Tourismuspolitik auf Einladung von Tribergs Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold dem Triberg-Stand einen Besuch ab, wo bereits die Mitarbeiterin der Tourist-Info, Simone Lorbeer sowie Familie Wernet vom Hilserhof mit VR-Brillen warteten.

Den Messebesuchern wird am Stand die neue Triberg VR-Arena vorgestellt und sie können beispielsweise einen Gleitschirmflug über Triberg durchführen. In dieser Freizeiteinrichtung können Besucher unter anderem einen virtuellen Hochseilgarten, einen virtuellen Escape-Room, aber auch viele weitere virtuelle Erlebnisse zu den Themen Sport oder auch Entspannung ausprobieren. Als Hingucker hatte die Triberger Tourist-Info auch die Schwarzwaldmarie aus dem Triberger Instagram-Museum Triberg-Fantasy mit dabei, die gemütlich auf einer Sitzbank am Stand saß und als Fotomotiv herhalten musste.

Verbesserung der Infrastruktur

Derzeit wird im Bereich der Triberger Wasserfälle ein Förderantrag zur Verbesserung der Infrastruktur unter anderem mit selbstreinigenden WC-Anlagen sowie einem Wohnmobil-Stellplatz umgesetzt, der im Rahmen des Förderprogramms Tourismusinfrastruktur des Landes Baden-Württemberg bezuschusst wird.

Auf besonderes Interesse bei den Messebesuchern stieß die Triberg Inclusive-Card, bei der Gäste neben den Wasserfällen auch kostenfrei weitere touristische Einrichtungen wie das Schwarzwaldmuseum, die interaktiven Modellbauanlagen im Triberg-Land oder das Instagram-Museum Triberg-Fantasy ohne Mehrkosten besichtigen können. Aber auch die moderierten Sonderfahrten im Dampfsonderzug auf der Schwarzwaldbahn waren bei den Messebesuchern von besonderem Interesse.