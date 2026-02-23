Mitten in Bangkok begegnen Jogger und Urlauber echten Riesenechsen – hautnah. Der Versuch, die Tiere umzusiedeln, ging vor zehn Jahren schief. Was Besucher über die Großstadt-Godzillas wissen sollten.
Bangkok - Bangkok, neun Uhr morgens. Langsam legt sich die Tropenhitze wie ein feuchtes Handtuch über Thailands Hauptstadt. Die letzten verschwitzten Jogger und Tai-Chi-Fans verlassen gerade den Lumphini-Park - so etwas wie die grüne Lunge der Millionenmetropole. Da durchschneidet plötzlich der Schrei eines Touristen das Idyll. Mit angstgeweiteten Augen starrt er auf eine Kreatur, die aussieht, als sei sie direkt der Urzeit entstiegen.