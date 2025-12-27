Touristenmagnet: Eis- und Schneeskulpturen ziehen Besucher nach Harbin

3 Jedes Jahr strömen Millionen von Besuchern nach Harbin, um die Schnee- und Eis-Skulpuren zu sehen. Foto: Wang Song/XinHua/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Eis- und Schneeskulpturen bestimmen den Winter in Harbin. Die nordchinesische Stadt verzeichnet in der kalten Jahreszeit regelmäßig einen hohen Besucherandrang.







Harbin - Die für ihre Eis- und Schneeskulpturen bekannte chinesische Stadt Harbin stellt sich auf die neue Saison ein. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, wurde die 38. Sun Island International Snow Sculpture Art Expo bei Temperaturen von um die minus 17 Grad im Probebetrieb eröffnet. Auf dem Gelände entstehen derzeit großformatige Schneeskulpturen. Für die kommende Woche werden Temperaturen von bis zu minus 28 Grad in Harbin erwartet.