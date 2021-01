Touristenansturm in Dobel So geht der Ort mit dem Chaos um

Polizei im Dauereinsatz

Schon zweimal musste die Landesstraße nach Dobel gesperrt werden, weil die Blechlawine anders nicht mehr gestoppt werden konnte. Die Polizei ist im Dauereinsatz, wird sogar von Bereitschaftsbeamten unterstützt, auch die Dobler Feuerwehr steht Gewehr bei Fuß. Bei beiden Straßensperrungen rückte sie aus. "Ganz großes Lob an unsere Feuerwehr für das, was sie hier leistet", betont der Bürgermeister.

Mit nur drei Leuten

Im Ort selbst ist es allerdings nur ein kleines Heer, das sich dem Chaos entgegenstellt. Mit gerade einmal drei Leuten – darunter auch Schaack selbst – ahndet der Gemeindevollzugsdienst die Parkvergehen in Dobel. Seit Weihnachten wurden bereits 500 Strafzettel verteilt, wobei nur grobe Verstöße wie das Zuparken von Feuerwehrzufahrten und Wendehammern sowie das Fahren gegen die Einbahnstraße gesühnt werden. "Normale Parkverstöße können wir gar nicht mehr ahnden", sagt Schaack verzweifelt. Während der beiden Sperrungen hätten in den Nachbarorten ähnliche Zustände geherrscht, weil die Autofahrer dann dort geparkt hätten und zu Fuß nach Dobel gegangen seien. Trauriger Höhepunkt bislang: Am eigentlich mit Baumstämmen abgesperrten Ausweichsportplatz in Dobel haben Autofahrer offenbar eine Lücke gefunden, dort geparkt und sich festgefahren. "Ich will gar nicht wissen, wie es darunter aussieht", ächzt Schaack.

Neuralgischer Punkt

Sabine Maag, Pressesprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Pforzheim, macht keinen Hehl daraus, dass Dobel der neuralgische Punkt in ihrem Einsatzgebiet ist. "Der derzeit am meisten frequentierte Ort", unterstreicht Maag, die das nicht überrascht: "Wenn es schneit, sind die Leute unterwegs und wollen in den Schnee. Das ist uns schon bewusst." Es sei auch nicht verboten, nach Dobel zu fahren. Ebenso herrsche keine Maskenpflicht. Und dennoch mahnt sie zur Einhaltung der Corona-Verordnung. "Vorab informieren, ob es voll ist", rät Maag. Und natürlich, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Die Bevölkerung könne sich jederzeit an die Polizei wenden. "Im Extremfall auch die 110 anrufen, wenn die Einfahrt zugeparkt ist", verdeutlicht die Pressesprecherin.

Wie in alten Zeiten

Nach Notruf scheint in Dobel derzeit so manch einem Einwohner zumute zu sein. Die älteren, so beobachtete Schaack, haben den Ansturm in den vergangenen Tagen wohl mit einer gewissen Gelassenheit gesehen. "In den 70ern und 80ern muss es in Dobel wohl ähnlich gewesen sein", vermutet der Rathaus-Chef. Doch im Oberdorf, wo Schlitten gefahren wird und sich die Besucher tummeln, sehe es anders aus. "Da sind die Leute gereizt – und das kann ich auch verstehen. Die Nerven liegen blank", weiß Schaack, der selbst im Oberdorf wohnt. Er schimpft: "Da werden Absperrbänder durchgeschnitten und sich vieles herausgenommen, was einfach nicht in Ordnung ist." Richtig aggressiv gehe es mitunter zu.

Mit Besorgnis schaut man in Dobel täglich auf den Wetterbericht. Für den Dreikönigstag ist wieder Neuschnee angekündigt, dann wartet der nächste Großkampftag auf den Ort. Die Polizei hat sich bereits darauf eingestellt und will verstärkt Präsenz zeigen. Auch Schaack wird mit seinen Mitarbeitern wieder die Ärmel hochkrempeln müssen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte er noch appelliert, jetzt sagt er: "Appelle verhallen ungehört." Man werde wieder Strafzettel verteilen. "Zur Not machen wir den Ort dicht", gibt sich Schaack kämpferisch.

Keine Angst um guten Ruf

Angst, dass all das den guten Ruf von Dobel nachhaltig beschädigt, hat der Bürgermeister nicht. "Klar, ein Strafzettel ist keine Grüß-Gott-Karte von einem Ort", sagt Schaack, vergleicht aber: "Wenn wir nach Karlsruhe oder Pforzheim fahren, können wir auch nicht in einer privaten Einfahrt parken." Man müsse einsehen, dass es so nicht geht. "Und wenn uns das wirklich einer krumm nehmen sollte, dann wollen wir so jemanden als Gast auch nicht mehr haben."