Tourist Info Loßburg Das sind die schönsten Wanderstrecken um Loßburg

Rückzugsort für heimische Wildtiere

Das Gegenteil von einem Plenterwald ist der Altersklassenwald. Dort sind alle Bäume gleich alt. Der entsteht zum Beispiel durch Naturkatastrophen oder Kahlschlag, also die komplette Rodung des Waldes, wie einer Broschüre über den Plenterwaldpfad zu entnehmen ist. Die freie Fläche wird danach meist mit nur einer Baumart neu bepflanzt. Der Altersklassenwald mache 90 Prozent der Waldfläche Deutschlands aus.

Lesen Sie auch: Tipps für den Ausflug in Corona-Zeiten

Die heutige Umgebung der Schutzhütte "Oberer Wald" in Schömberg sei ein Mischwald aus Tannen, Fichten, Buchen und Douglasien. Die Weißtanne, so Armbruster, sei die Kennart im Schömberger Wald. Aus diesem Holz sei auch die Schutzhütte gemacht. Eine solche Tanne könne mehr als 300 Jahre alt und 40 Meter hoch werden.

Im Schömberger Wald verjüngen sich die Baumarten weitestgehend natürlich, nur wenige Jungbäume müssen gepflanzt werden. Eine Walderneuerung zum Nulltarif also. Der Vorteil sei, dass die Baum-Nachkommen besonders gut an Standort und Witterung angepasst seien, so ist im Info-Dokument weiter zu lesen.

Ein Plenterwald sei ein Mehrgenerationenwald. Alle Altersklassen stehen in bunter Mischung eng verzahnt nebeneinander. Das macht den Wald besonders lebendig und dicht. Bei Schömberg gibt es darin zum Beispiel drei Riesentannen und die größte Tanne des Schwarzwaldes, die Großvatertanne. Sie ist 300 Jahre alt, 47 Meter hoch und steht auf einem Bundsandsteinplateau zwischen Loßburg und Freudenstadt.

Der Plenterwald ist die traditionelle Wirtschaftsform des Bauernwalds im Schwarzwald, wie der Broschüre weiter zu entnehmen ist. Der Waldboden werde durch die dichten Baumkronen ständig beschattet und vor Naturgewalten geschützt. Bevor - wie im Urwald - ein Baum absterbe, werde er als hochwertiges Holz genutzt. Das entlaste die Jungbäume, die dann im Lichtkegel aufwachsen. Das dichte Unterholz biete einen idealen Rückzugsort für heimische Wildtiere, die ganz nebenbei auch noch davon profitieren.

Barrierearm und familienfreundlich

Es gebe also viel zu sehen, neben den imposanten Bäumen mit Glück auch noch das ein oder andere Reh, so Armbruster. "Besonders für Familien ist das eine tolle Sache. Die können sich auf Infotafeln über den Wald informieren und an der Schutzhütte gibt es auch einen Spielplatz." Die Strecke sei barrierearm, nicht ganz barrierefrei. "Mit dem Kinderwagen geht es, mit dem Rollstuhl wird es schwierig." Die ganze Strecke führe durch den Wald und da könne man natürlich weder teeren, noch räumen. "Das wäre ja ein Widerspruch." An der Hütte starte aber auch ein anderer Weg: Die Schömberger Runde. Und die sei freigeschippt und ebenfalls sehr beliebt.

Erlebnistouren in diesem Jahr stark nachgefragt

"Das Schöne ist aber gerade, durch eine dichte Schneedecke im Wald stapfen zu können", findet Armbruster. Die Nachfrage nach Führungen auf dem Plenterwaldweg sei das Jahr über auch sehr groß gewesen. "Aber die Themenwege waren in den vergangenen Monaten allgemein sehr gefragt", erinnert sich die Touristik-Chefin. "Durch Corona konnte man ja kaum etwas anderes machen. Die Leute haben einen Großteil ihrer Freizeit in der Natur verbracht." Damit müsse im Winter aber noch lange nicht Schluss sein. Jede Jahreszeit, so ist sie sich sicher, hat im Wald ihre schönen Seiten.