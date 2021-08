1 Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei bislang unklar. Foto: dpa/Matthias Balk

Ein Tourist aus Baden-Württemberg hat sich in Tirol schwere Verletzungen zugezogen. Er war mit einem Gleitschirm in einen Bach gestürzt und wurde von der Strömung mitgerissen.

Mayrhofen - Ein Gleitschirmflieger aus Mannheim ist im Zillertal in Tirol nach einem Sturz in einen Bach drei Kilometer von der Strömung mitgerissen worden. Der 31 Jahre alte Mann liegt nun mit schweren Verletzungen in Innsbruck auf der Intensivstation, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Passant hatte den Absturz am Mittwoch beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann stürzte in einen Bach und trieb über dessen Mündung hinaus bis in den Zillerfluss, wo ihn die Wasserrettung schließlich bergen konnte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei bislang unklar.