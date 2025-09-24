Tourismusverein Albtal Plus: Erst gibt’s Lob, dann die Kündigung

Bad Herrenalb und Karlsbad treten aus dem Tourismusverein Albtal Plus aus. Jetzt kommt das Thema auch im Dobler Gemeinderat auf.
Bereits im April wurde der Austritt der Gemeinde Bad Herrenalb aus dem Tourismusverein Albtal Plus beschlossen. Vor wenigen Tagen fiel der gleiche Beschluss auch im Karlsbader Gemeinderat. Damit werden zum Ende 2026 hin bereits zwei von acht Städten und Gemeinden, die Teil des Vereins waren, austreten. Bürgermeister Christoph Schaack brachte in der jüngsten Gemeinderatssitzung nun ebenfalls den Antrag ein, aus dem Tourismusverein auszutreten. Die Kündigung muss bis Ende des Monats eingereicht werden, um fristgemäß zum 31. Dezember 2026 austreten zu können.