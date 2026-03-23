Tourismustag in Freudenstadt: Diese Highlights erwarten die Besucher

Am 13. April veranstaltet die Stadt Freudenstadt unter dem Motto „Aufbruch“ einen Tourismustag. Welche Programmpunkte die Besucher an diesem Tag erwarten.

Unter dem Motto „Aufbruch“ veranstaltet die Stadt Freudenstadt am Montag, 13. April, von 15 bis 19 Uhr den Tourismustag 2026 im Freudenstädter Kurhaus. Das Programm dafür haben Tourismusdirektorin Carolin Schölzl, die Unternehmensberatung für Tourismus- und Freizeitwirtschaft Project M und Projektleiterin Emanuela Zupravic gemeinsam mit Oberbürgermeister Adrian Sonder entwickelt.

Vor zwei Jahren habe man eine neue Tourismusstrategie entwickelt, aus der unter anderem auch der Tourismustag entstanden ist, erzählt Schölzl vorab bei einem Pressegespräch. Dabei solle die Veranstaltung insbesondere den Dialog untereinander fördern sowie Freudenstadt als Plattform und Netzwerkstandort präsentieren.

Dafür seien ganz bewusst nicht nur Leistungsträger aus der Region eingeladen worden, sondern eine Bandbreite an branchenübergreifenden Unternehmen – und die Öffentlichkeit. Damit solle auch ein neues, partizipatives Tourismusverständnis geprägt werden, in dem auch Einheimische beteiligt werden sollen, so Schölzl. Der Tourismustag diene somit zur Präsentation, aber auch zum Austausch.

Was der Tourismus für die Region Freudenstadt bedeutet

Um 15.30 Uhr startet das Programm mit der Begrüßung und Eröffnung durch Oberbürgermeister Adrian Sonder, unter der Moderation von Tobias Klöpf, Bereichsleiter Destinationsmanagement und -entwicklung bei Project M. Klöpf habe in der Vergangenheit bereits den Tourismustag Baden-Württemberg mitbegleitet und nun auch diesen.

Um 15.45 Uhr folgt ein Interview mit Schölzl selbst. Unter dem Punkt „Perspektiven für Freudenstadt – Aufbruch gestalten“ stelle sie das neue Tourismuskonzept vor, und was der Tourismus für die Region bedeute. Dabei gebe es auch einen kleinen Rückblick auf die Gartenschau 2025 sowie einen Ausblick darauf, woran die Stadt anknüpfen wolle.

Innen Stadt, außen wild

Um 16.15 Uhr folgt der Vortrag „Serviceexzellenz als Haltung – Aufbruch leben“ von Juliane Rapp. Sie ist Hoteldirektorin im „Das König Ludwig“ im Allgäu und kenne sich bestens damit aus, Menschen und Personal zu führen, so Schölzl. Bei „Dialogkultur als Schlüssel – Aufbruch ermöglichen“ mit Pascal Rastetter, Geschäftsführer der Karlsruhe Tourismus, um 16.40 Uhr gehe es indessen um die Zusammenarbeit – auch über die eigene Branche hinaus.

Um 17.10 Uhr ist eine „Erlebnis- und Netzwerkpause“ eingeplant. Dabei habe man sich laut Zuparic auch am Slogan der Stadt „Innen Stadt, außen wild“ orientiert. So sollen Besucher in verschiedenen „Erlebnisräumen“ in die Natur eintauchen und die Historie der Stadt mit Heinrich Schickhardt und Herzog Friedrich, erleben können.

Extremsportlerin Gela Allmann als besonderes Highlight

Ein besonderes Highlight des Tages folge um 17.30 Uhr mit dem Vortrag „Fight! Smile! Love! – So gelingt Aufbruch!“ von Gela Allmann. Sie ist Extremsportlerin, Model, Autorin und Motivationsrednerin. Vor zwölf Jahren sorgte sie für Schlagzeilen, als sie bei einem Fotoshooting auf einem Berg im Norden Island fast ihr Leben verlor. Rund 800 Meter stürzte die damals 29-Jährige in die Tiefe, schlug gegen Felsen und brach sich unzählige Knochen. Dennoch kämpfte sie sich zurück ins Leben.

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„Wenn jemand gefallen ist, dann wieder aufzustehen und auf ein gewisses Level zukommen“, das habe Oberbürgermeister Adrian Sonder beeindruckt. Deshalb habe er sie bewusst als Rednerin für den Tourismustag 2026 ausgewählt. Um 18.20 Uhr folgt dann noch ein gemeinsames Fazit von Schölzl und Sonder, bevor der Abend gegen 18.30 Uhr bei gemütlichem Netzwerken ausklingt.