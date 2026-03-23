Tourismustag in Freudenstadt: Diese Highlights erwarten die Besucher

Am 13. April veranstaltet die Stadt Freudenstadt unter dem Motto „Aufbruch“ einen Tourismustag. Welche Programmpunkte die Besucher an diesem Tag erwarten.
Unter dem Motto „Aufbruch“ veranstaltet die Stadt Freudenstadt am Montag, 13. April, von 15 bis 19 Uhr den Tourismustag 2026 im Freudenstädter Kurhaus. Das Programm dafür haben Tourismusdirektorin Carolin Schölzl, die Unternehmensberatung für Tourismus- und Freizeitwirtschaft Project M und Projektleiterin Emanuela Zupravic gemeinsam mit Oberbürgermeister Adrian Sonder entwickelt.