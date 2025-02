„Tourismusheldin“ aus Bad Teinach-Zavelstein: Sofort in den Schwarzwald verliebt

1 Moderator Hansy Vogt freut sich gemeinsam mit Franziska Bürkle über die Auszeichnung als „Tourismusheldin“. Foto: Nicolai Stotz

Franziska Bürkle gehört zu den besonders engagierten Persönlichkeiten in der Branche und wird deshalb bei der jüngsten CMT ausgezeichnet.









Als Hauptstadt-Kind in den Schwarzwald verliebt – das sagt die Chefin der Teinachtal-Touristik von sich selbst. Bürkle, in Berlin geboren und aufgewachsen, absolvierte ein touristisches Masterstudium und trat gleich danach ihre Stelle in Bad Teinach an. Den Sprung ins kalte Wasser hat sie nicht bereut, ist bis heute nicht nur in die Region verliebt, sondern auch tief hier verwurzelt.