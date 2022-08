1 Tourismusdirektor Patrick Schreib wird Baiersbronn verlassen. Foto: Wein

Die Meldung kam überraschend: Tourismusdirektor Patrick Schreib wechselt nach Hinterzarten als Geschäftsführer beim Hochschwarzwald Tourismus.















Baiersbronn - "Ich bedaure diese Entscheidung, aber respektiere natürlich den Wunsch zur beruflichen Weiterbildung", kommentierte Bürgermeister Michael Ruf, der sich derzeit in Urlaub befindet, die Nachricht vom Weggang des Tourismusdirektors auf Nachfrage unserer Redaktion.

Patrick Schreib habe in den vergangenen Jahren wichtige Entwicklungen für Baiersbronn angestoßen und umgesetzt. "Im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben für Baiersbronn im Kontext der Gartenschau sowie der Arbeit in der Nationalparkregion werden wir uns schnellstmöglich um eine Nachfolgebesetzung kümmern", so Ruf, der sich sicher ist, dass bis zum Weggang von Patrick Schreib zum Jahresende dafür genügend Zeit bleibe.

Mehrstufiger Auswahlprozess

Wie Hochschwarzwald Tourismus in einer Pressemitteilung erklärt, tritt Patrick Schreib die Nachfolge von Thorsten Rudolph an. Der Aufsichtsrat habe sich in einem langen und intensiven Auswahlprozess für den 47-jährigen Betriebswirt als Nachfolger des scheidenden Geschäftsführers entschieden, heißt es weiter. Schreib werde künftig die Geschicke der Ferienregion Hochschwarzwald lenken. Bereits im April hatte sich der Aufsichtsrat der Hochschwarzwald Tourismus GmbH aktiv um einen Nachfolger für Thorsten Rudolph bemüht.

Schreib ist seit 2008 Leiter der Baiersbronn Touristik. 2011 übernahm er den Posten des Geschäftsführers der Nationalparkregion Schwarzwald. Zwei Jahre später wurde er Geschäftsführer von Schwarzwald Plus. Seit 2017 fungiert er außerdem als Geschäftsführer des Zweckverbands "Im Tal der Murg".

Erst seit Januar Geschäftsführer der Gartenschau

Im Januar dieses Jahres wurde er als Vertreter der Gemeinde Baiersbronn zu einem der beiden Geschäftsführer der Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 gGmbH bestellt.

Zuletzt hat sich Patrick Schreib für die touristische Neugestaltung des Baiersbronner Hausbergs, des Stöckerkopfs, stark gemacht, weswegen ihn Bürgermeister Michael Ruf als "Vater des Projekts" bezeichnete. Patrick Schreib selbst war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht verfügbar.