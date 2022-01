1 Bei den Reisebüros in Villingen ist die Nachfrage nach Buchungen für die Urlaubstage noch verhalten. Foto: Neß

Sommer, Sonne, Strand und Meer – der letzte Sommerurlaub dürfte bei vielen schon mindestens zwei Jahre her sein. In diesem Jahr buchen die Villinger ihre Traumreise noch verhalten.















VS-Villingen - Die Tourismusbranche musste durch die Corona-Pandemie einschneidende Einbußen verzeichnen. Manche Reisebüros vielen der Pandemie zum Opfer. Jetzt, wo die Temperaturen schon seit Tagen in den Minusbereich rutschen und man sich an die letzte Reise kaum noch erinnern kann, wird das Fernweh und die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer immer größer. Ein Hoffnungsschimmer für die Branche? Die ersten wagen sich schon mutig an die Planung des Sommerurlaubs, doch trotz der immer größer werdenden Reiselust, bleibt die Unsicherheit.