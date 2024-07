Tourismus: Studie: Reisen bleibt teuer

1 Wieder auf Kurs: Kreuzfahrten sind gefragt. Foto: Axel Heimken/dpa

Trotz Inflation und Klimawandel boomt der Tourismus weltweit. Die Kunden müssen weiterhin mit steigenden Preisen rechnen.









Hamburg - Touristen müssen sich auch in den kommenden Jahren auf hohe Preise bei ihren Reisen einstellen. Die Nachfrage beispielsweise nach Hotelübernachtungen oder Kreuzfahrten wachse stärker als je zuvor, berichtet der Hamburger Kreditversicherer Allianz. Die in der Branche agierenden Unternehmen verfügten über eine wesentlich stärkere Preissetzungsmacht als in der Vergangenheit.