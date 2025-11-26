Die Türkei bleibt ein Sommer-Hit, Tunesien überrascht mit fast doppelt so vielen Buchungen – wohin zieht es die Urlaubslustigen noch?
Köln/Frankfurt - Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour verzeichnet starke Buchungszahlen für den kommenden Sommer. "Wir sehen in dieser noch frühen Buchungsphase bereits eine starke Nachfrage nach Sommerurlauben über alle Segmente hinweg", sagte Deutschland-Geschäftsführer Boris Raoul bei der Vorstellung des Sommerprogramms in Frankfurt. "Wir sehen aktuell ein Buchungsplus von 18 Prozent." Und das nach einem bereits guten Vorjahr.