Tourismus Rottweil: Ein dampfender Vorgeschmack auf die Landesgartenschau

Es erinnert an längst vergangene Zeiten: das historische Bahnbetriebswerk in Rottweil. Am Sonntag gab es erstmals Führungen durch das Gebäude.
Knapp 400 Personen waren einst im historischen Bahnbetriebswerk in Rottweil beschäftigt. Es war damals der größte Arbeitgeber der Stadt. Die Angestellten und Arbeiter waren in den eigens dafür gebauten Backsteinhäusern untergebracht, die heute noch an der Eisenbahnstraße stehen. In der großen Werkstatt wurden Züge nicht nur repariert, sondern Loks teilweise um- und komplett neu aufgebaut. Hier wurde Eisenbahngeschichte geschrieben.