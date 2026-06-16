Tourismus Rottweil: Ein dampfender Vorgeschmack auf die Landesgartenschau

Es erinnert an längst vergangene Zeiten: das historische Bahnbetriebswerk in Rottweil. Am Sonntag gab es erstmals Führungen durch das Gebäude.

Knapp 400 Personen waren einst im historischen Bahnbetriebswerk in Rottweil beschäftigt. Es war damals der größte Arbeitgeber der Stadt. Die Angestellten und Arbeiter waren in den eigens dafür gebauten Backsteinhäusern untergebracht, die heute noch an der Eisenbahnstraße stehen. In der großen Werkstatt wurden Züge nicht nur repariert, sondern Loks teilweise um- und komplett neu aufgebaut. Hier wurde Eisenbahngeschichte geschrieben.

Aus dem Fokus gerückt Doch das hübsche Langhaus mit den beiden Türmen im hinteren Bereich des Bahnhofs, das 1869 gebaut wurde, ist in den vergangenen Jahren eher aus dem Fokus geraten. Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn (EFZ) haben hier zwar ihre Werkstatt und ihr Museumsgelände, das sie bei den Dampftagen öffnen, aber so richtige Einblicke in das Gebäude gab es bislang noch nie. Doch jetzt steht mit der Sanierung des Langhauses ein Großprojekt an.

Fläche für den Landkreis Bis zur Landesgartenschau soll es in neuem Glanz erstrahlen. Der Landkreis wird die Fläche nutzen, um sich hier zu präsentieren, informierte der Erste Landesbeamte Hermann Kopp, der sich am Sonntag beim „Tag der offenen Tür“ umgeschaut hat. Und er war begeistert.

„Das wird ganz toll“, schwärmte er und ließ sich von Andreas Kaupp, dem Geschäftsführer der neu gegründeten Historische Bahnbetriebswerk Rottweil gGmbH durch die Räume führen.

Der Erhalt des historischen Bahnbetriebswerks Rottweil ist das Ergebnis gemeinsamer Arbeit und gelebter Eisenbahnleidenschaft. Die NeSA Eisenbahnbetriebsgesellschaft mbH und die Eisenbahnfreunde Zollernbahn entwickelten gemeinsam das Konzept „Zukunft Bahnbetriebswerk Rottweil“ und realisierten den Erwerb dieses bedeutenden technischen Denkmals.

In der Historisches Bahnbetriebswerk Rottweil gGmbH wird das Bahnbetriebswerk mit großem Engagement erhalten, gepflegt und weiterentwickelt – als lebendiger Ort der Eisenbahngeschichte und als Anziehungspunkt für Eisenbahnfreunde, Besucher und Touristen. Hier wird Industriekultur für alle erlebbar - genau 20 Meter neben dem Neckartalradweg, der hier bis zur Landesgartenschau fertig angelegt sein wird. Das verspricht eine hohe Besucherfrequenz und motiviert die Akteure, das Großprojekt anzugehen.

Die Kostenschätzung für die Sanierung des Langhauses samt neuen Fenstern und der Sanierung des Turms Rottweil beläuft sich auf fünf Millionen Euro. Die finanzielle Hürde ist hoch. Ebenso aber die Motivation der Eisenbahner, denn bis 2028 soll das historische Bahnbetriebswerk mit seinen großen Sprossenfenstern wieder wie einst im Jahr 1869 erstrahlen. Über Spenden für das Projekt freut sich die gemeinnützige Gesellschaft übrigens.

Beim „Tag der offenen Tür“ am Sonntag konnten aber nicht nur das Gebäude besichtigt werden, sondern die Besucher konnten im historischen Speisewagen Kaffee und Kuchen genießen oder auf dem Führerstand der Dampflok mitfahren und Eisenbahnnostalgie pur genießen. Für Kinder gab es den kleinen Dampfzug, der seine Runden drehte.

Bei den Dampftagen am 17. und 18. Oktober gibt es dann wieder Führungen durch das Bahnbetriebswerk. Bis dahin werden die Sanierungsarbeiten vielleicht schon begonnen sein.

Weitere Infos gibt es unter www.hbw-rottweil.de