Tourismus Reisen in Corona-Zeiten: Das ist möglich

Reisen sind jetzt schon möglich nach:

Österreich

Seit Mitte Mai sind in Österreich Restaurants wieder geöffnet, immer mehr Beherbergungsbetriebe und Freizeitangebote ziehen nach. Seit 4. Juni dürfen Menschen aus Deutschland nach Österreich einreisen, ohne ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen oder in Quarantäne zu müssen. Generell ist ein Sicherheitsabstand von einem Meter vorgeschrieben. Ab dem 15. Juni entfällt die generelle Maskenpflicht, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt dann nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln (inklusive Seilbahnen), im Gesundheitsbereich und immer dann, wenn der Abstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann. Kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen sind in Österreich bereits jetzt wieder erlaubt, und ab 15. Juni wird die Sperrstunde in der Gastronomie bis 1 Uhr verlängert.

(Österreich: 8.858.775 Einwohner, 16.979 bestätigte Corona-Fälle, 672 Corona-Tote)**

Liechtenstein

Auch ins Fürstentum Liechtenstein kann man bereits jetzt einreisen, da sowohl aus Richtung Schweiz als auch von österreichischer Seite aus nie Grenzkontrollen stattgefunden haben. Hotels und Gastronomiebetriebe sind geöffnet, allerdings wie fast überall unter Auflagen. Das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen, ist jedoch keine Pflicht. Es gilt ein Abstandsgebot von zwei Metern.

(Liechtenstein: 38.650 Einwohner, 82 bestätigte Corona-Fälle, 1 Corona-Toter)

Italien

Seit Anfang Juni darf man aus Deutschland wieder nach Italien einreisen. Allerdings ist die Durchreise durch Österreich für Italien-Rückkehrer nur möglich, wenn kein Zwischenstopp in Österreich eingelegt wird. Laut ADAC kontrolliert die Polizei an Tankstellen und Rastplätzen, in Tirol sind auch Toilettengänge verboten. Bei Verstößen drohe ein hohes Bußgeld. Auch die Schweiz gestattet die Heimreise in Richtung Deutschland, dort sind laut ADAC auch kurze Pausen und Tankstopps erlaubt.

Viele Hotels in Italien sind nach der monatelangen Corona-Pandemie noch geschlossen. Landesweit gilt ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen, in Südtirol sogar zwei. Vorgeschrieben ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, der auch in Restaurants nur zum Essen abgenommen werden darf. Einige Einrichtungen sowie Flughäfen und Bahnhöfe führen vor Eintritt eine Fiebermessung durch. In manchen Geschäften werden auch Einweghandschuhe bereitgestellt. Buffets in Hotels sind verboten.

Besonders um Touristen wirbt aktuell die Gardasee-Region: "Die Lage ist ruhig, hier gibt - und gab - es nie einen Notstand", erklärt der Präsident des Touristenkonsortiums Lago di Garda Veneto, Paolo Artelio. In dem vor allem bei Deutschen beliebten Ort Limone gab es offenbar nur einen Corona-Fall.

(Italien: 60.262.701 Einwohner, 235.278 bestätigte Corona-Fälle, 33.964 Corona-Tote)

Slowenien

Als erstes EU-Land überhaupt hat Slowenien bereits ein Ende der Corona-Pandemie ausgerufen. Einreisende aus Deutschland dürfen die slowenische Grenze seit 26. Mai wieder passieren. Auch die Durchreise in andere Länder sowie damit verbundene kurze Zwischenstopps sind erlaubt. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht, der Mindestabstand beträgt 1,50 Meter. Geschäfts sind aktuell nur unter der Woche geöffnet.

Hotels und Gastronomiebetriebe haben geöffnet. Baden im Meer und in Seen ist in Slowenien erlaubt, allerdings darf man aktuell noch nicht am Strand liegen.

(Slowenien: 2.064.241 Einwohner, 1486 bestätigte Corona-Fälle, 109 Corona-Tote)

Kroatien

Kroatien-Urlauber dürfen einreisen, sofern sie an der Grenze ein Formblatt (zum Online-Formular geht's unter diesem Link) ausfüllen, auf welchem aufgeführt ist, wo sie sich während ihrer Reise aufhalten werden und wo sie zu erreichen sind, sollte es in ihrer Umgebung viele neue Corona-Fälle geben.

Die Durchreise durch Österreich und Slowenien ist laut ADAC erlaubt. Das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen (Hotel-Rezeption, Geschäfte) wird empfohlen, ist aber keine Pflicht. Der Mindestabstand in Kroatien beträgt 1,50 Meter, dieser gilt auch am Strand und im Wasser.

(Kroatien: 4.190.669 Einwohner, 2247 bestätigte Corona-Fälle, 106 Corona-Tote)

Tschechien

Touristen aus Deutschland dürfen seit Anfang Juni wieder nach Tschechien einreisen. Der Mindestabstand beträgt zwei Meter. Maskenpflicht besteht dort, wo dieser nicht eingehalten werden kann, sowie in geschlossenen Räumen und öffentlichen Verkehrsmitteln.

(Tschechien: 10.637.794 Einwohner, 9699 bestätigte Corona-Fälle, 328 Corona-Tote)

Niederlande

Die Grenzen zu den Niederlanden waren zu keiner Zeit geschlossen, weshalb Touristen aus Deutschland auch jetzt schon einreisen können. In Holland gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern, es droht ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Eingehalten muss der Abstand zwischen allen Personen, die nicht im selben Haushalt leben - auch im Auto. Maskenpflicht gilt nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, ein Schal ist dabei nicht ausreichend.

In nahezu ganz Holland sind Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sowie Campingplätze geöffnet, gemeinsame Sanitärräume dürfen jedoch nicht genutzt werden. Auch Freizeiteinrichtungen sind offen, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann.

(Niederlande: 17.290.688 Einwohner, 48.109 bestätigte Corona-Fälle, 6.050 Corona-Tote)

Luxemburg

Einreisen ins Luxemburg sind bereits seit Mitte Mai wieder möglich. In Luxemburg besteht Maskenpflicht in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Mindestabstand beträgt zwei Meter.

(Luxemburg: 626.108 Einwohner, 4040 bestätigte Corona-Fälle, 110 Corona-Tote)

Schweden

Der "schwedische Sonderweg" wurde von Anfang an kritisiert. Inzwischen räumen auch dortige Gesundheitsexperten Fehler ein. Ein Einreiseverbot nach Schweden gilt aktuell nur für Personen aus Ländern außerhalb der EU und der Europäischen Freihandelszone. Ein Transit über Dänemark ist für deutsche Urlauber möglich. Maskenpflicht besteht keine, außerdem muss zu anderen Menschen "Abstand" gehalten werden - wie viel genau, wird nicht definiert.

Allerdings liegt die Zahl der Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen in Schweden vielfach bei 50, weshalb Rückkehrer aus Schweden in manchen deutschen Bundesländern, etwa in Bayern, in eine zweiwöchige Quarantäne müssen.

(Schweden: 10.327.589 Einwohner, 45.924 bestätigte Corona-Fälle, 4.717 Corona-Tote)

Reisen sind bald möglich nach:

Schweiz

Die Grenzen zur Schweiz sind noch bis 15. Juni geschlossen. In der Schweiz gilt keine Maskenpflicht, allerdings wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen haben geöffnet, der Sicherheitsabstand in der Schweiz beträgt zwei Meter.

(Schweiz: 8.603.900 Einwohner, 30.988 bestätigte Corona-Fälle, 1.923 Corona-Tote)

Frankreich

Eine Einreise nach Frankreich ist ab 15. Juni wieder uneingeschränkt möglich. In Frankreich selbst dürfen sich die Menschen erst seit kurzem wieder frei bewegen. Restaurants, Hotels und Freizeitbetriebe sind seit Anfang Juni geöffnet, Bäder ziehen bis Ende Juni nach. Im schwer vom Coronavirus getroffenen Paris ist vorerst nur Außengastronomie erlaubt. In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen Personen ab elf Jahren eine Maske tragen.

(Frankreich: 66.993.000 Einwohner, 191.313 bestätigte Corona-Fälle, 29.212 Corona-Tote)

Spanien

Das Pandemie-geplagte Spanien - mehr als 27.000 Tote - will seine Grenzen ab 1. Juli für den Tourismus öffnen. Als "Pilotprojekt" sollen bereits ab Montag, 15. Juni, zunächst nur aus Deutschland bis zu 6000 Urlauber nach Mallorca und zu zwei anderen Balearen-Inseln reisen dürfen. In Deutschland sei die Lage bei der Bekämpfung von Covid-19 ähnlich positiv wie auf den Balearen, hieß es zur Begründung.

Unter welchen Bedingungen im Urlaubsland Nummer eins der Deutschen Reisen möglich sein wird, wird aktuell noch erarbeitet. Bekannt ist ein Sicherheitsabstand von zwei Metern. Überall dort, wo der nicht eingehalten werden kann, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

(Spanien: 47.100.396 Einwohner, 241.717 bestätigte Corona-Fälle, 27.136 Corona-Tote)

Portugal

Portugal war aufgrund schneller Maßnahmen weniger von Corona-Infektionen betroffen als das Nachbarland Spanien. Auf dem spanischen Festland gibt es für deutsche Staatsangehörige keine Einreisebeschränkungen, jedoch auf Madeira und den Azoren. Der Öffnung des Tourismus blickt Portugal optimistisch entgegen, bis Juli sollen alle Hotels wieder öffnen.

(Portugal: 10.600.000 Einwohner, 35.306 bestätigte Corona-Fälle, 1492 Corona-Tote)

Belgien

Erst seit 8. Juni sind Restaurants, Cafés und Bars in Belgien unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Eine Einreise aus Deutschland ist ab 15. Juni wieder möglich. In Belgien besteht eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, der Mindestabstand liegt bei 1,50 Metern.

(Belgien: 11.431.406 Einwohner, 59.437 bestätigte Corona-Fälle, 9619 Corona-Tote)

Dänemark

Dänemark (knapp 600 Corona-Tote) öffnet seine Grenzen für Reisende aus Deutschland, Norwegen und Island am 15. Juni. Einreisen darf allerdings nur, wer bestätigen kann, dass er sich mindestens sechs Nächte im Land aufhält. In der Hauptstadt Kopenhagen und deren Nachbargemeinde Frederiksberg darf nicht übernachtet werden, Ausflüge dorthin sind jedoch erlaubt - allerdings nur tagsüber.

Der Mindestabstand liegt bei einem Meter, in geschlossenen Räumen bei zwei. In Dänemarkt besteht keine Maskenpflicht.

(Dänemark: 5.822.763 Einwohner, 12.162 bestätigte Corona-Fälle, 593 Corona-Tote)

Norwegen

Die norwegischen Grenzen sollen für Ausländer noch bis Mitte August geschlossen bleiben, einzig aus Dänemark darf ab 15. Juni eine Einreise erfolgen. Ob Reisende aus anderen nahe gelegenen Ländern - darunter auch Deutschland - diesen Sommer Norwegen besuchen können, soll vor dem 20. Juli entschieden werden.

(Norwegen: 5.367.580 Einwohner, 8567 bestätigte Corona-Fälle, 239 Corona-Tote)

*Die Angaben beziehen sich auf die Reisehinweise vom 9. Juni 2020. Vor Reiseantritt sollten die Bestimmungen des jeweiligen Reiselandes zur Sicherheit noch einmal überprüft werden!

**Die Angaben über Corona-Fälle sowie -Todesfälle beziehen sich auf die Angaben der John-Hopkins-University vom 9. Juni 2020.