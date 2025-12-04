Mit Kalendern für 2026 lässt sich jetzt in Rom besonders gut Geld verdienen: natürlich mit dem neuen Papst, aber nun sogar mit zwei Dutzend «Pin-Up-Priestern». Ein Pontifex fehlt jedoch.
Rom - Die letzten 20 Jahre hatte Giovanni Galizia auf den Straßen von Rom so gut wie keine Konkurrenz. Seit 2004 bereits lächelt der Sizilianer als ausgesprochen gut aussehender Priester vom Titelblatt des "Calendario Romano", des "Römischen Kalenders". Sein Gesicht kennt hier jeder. Die Kalender, in denen Monat für Monat ein anderer attraktiver Mann in Schwarz zu sehen ist, werden vor allem von Touristen gern gekauft. Es gibt Mitbringsel aus der Ewigen Stadt, die deutlich weniger originell sind.