Tourismus in VS

1 Wandernde, die sich an der Acht orientieren, finden sich wie Birgit Funke auf dem Wanderweg auch gut alleine zurecht. Foto: Bombardi

Immer öfter schlagen Wanderlustige nun auch den Weg nach Schwenningen ein.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Die Wirtschaft- und Tourismus GmbH, WTVS, geht deshalb in ihrer Tourismusbilanz zum Sommer 2022 auch auf die neue Attraktion ein.

Seit dem 4. Juni ist Villingen-Schwenningen um diese reicher: Der neue Wanderweg "Schwenninger Acht".

18,5 Kilometer und 280 Höhenmeter

Die Route verläuft vom sagenhaften Schwenninger Moos über die bewaldete Strecke um den Türnleberg bis zum Naturschutzgebiet Mühlhauser Halde. Auf einer Länge von etwa 18,5 Kilometern und 280 zu überwindenden Höhenmetern führt der Weg an einigen Stellen entlang der ehemaligen Grenze zwischen Baden und Württemberg. Dabei kommt es immer wieder zu Überschneidungen mit dem Schwenninger Geschichts- und Naturlehrpfad.

Wem die gesamte Wegstrecke zu lang ist, der kann auch nur eine der beiden etwa gleich langen Schlaufen von etwa neun Kilometern Länge bewandern. Der Untergrund erfordert festes Schuhwerk und eine durchschnittliche Kondition, ist jedoch für Kinderwagen und Rollatoren ungeeignet.

Durch Landschaft und Geschichte

Der Weg zeichnet sich in erster Linie durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus. In der einzigartigen Mischung aus Moor, Wald und Heide zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Gefördert wird der Weg vom Naturpark Südschwarzwald.

Nicht nur die Stadt Villingen-Schwenningen feiert in diesem Jahr Jubiläum, auch die Deutsche Uhrenstraße hat runden Geburtstag und wird 30. Seit 1992 verbindet die Route Orte der Uhrenherstellung im Schwarzwald miteinander und führt durch die reizvollen Landschaften der historischen Uhrenregion. An der 267 Kilometer langen Route liegen viele Museen, Uhrenfabriken, traditionelle Uhrmacherwerkstätten oder Ateliers von Schildermalern, die den Besuchern informative Einblicke in ihre Arbeit gewähren.

Ein Filmprojekt

Viele der Attraktionen entlang der Uhrenstraße stellen in diesem Jahr ihre Veranstaltungen unter das Motto 30 Jahre Uhrenstraße, so beispielsweise die Oldtimer-Ausfahrt Schwarzwald-Trophy, die am 25. Juni stattfand. Im Jubiläumsjahr wurde außerdem ein Imagefilm über die Deutsche Uhrenstraße gedreht, der die Deutsche Uhrenstraße und ihre Mitglieder vorstellt. Dieser wird demnächst auf der Webseite www.deutscheuhrenstrasse.de veröffentlicht.