1 Bummeln in Villingen, auch das gehört zu den Attraktionen für Touristen in der Doppelstadt. Foto: WTVS

Der Tourismus in Deutschland erholt sich zunehmend, und das ist auch in Villingen-Schwenningen spürbar.















Villingen-Schwenningen - 26 854 Ankünfte konnten bisher laut Wirtschaft- und Tourismus GmbH Villingen-Schwenningen, kurz: WTVS, insgesamt verzeichnet werden.

Auch Auslandsgäste (2832) unter anderem aus der Schweiz, Spanien, Frankreich, den Niederlanden und Italien sind wieder vor Ort.

Die meisten bleiben knapp zwei Tage

Laut Statistischem Landesamt sind die Übernachtungszahlen im Vergleich zu 2019 von Januar bis Mai um 23 Prozent auf 45 629 gesunken. Die Übernachtungsdauer liegt weiterhin bei knapp zwei Tagen.

Gerade zu Beginn des Jahres waren Übernachtungsgäste noch zurückhaltend. Der Trend geht jetzt aber stetig nach oben. Die Übernachtungen auf den beiden Pop-Up-Wohnmobilstellplätzen an der Kienzlewiesen Schwenningen und hinter dem Villinger Hallenbad werden nicht in der Statistik erfasst. Beide Plätze würden aber sehr gerne von Reisenden angenommen und seien gerade an Wochenenden und in den Ferien gut frequentiert. Man sieht an den Autokennzeichen, dass die Gäste aus ganz Deutschland, der Schweiz, aus Frankreich und den Niederlanden kommen.

Vorkrisenniveau in Sicht?

"Die Zahlen für Juli und August werden zeigen, ob wir an das Vorkrisenniveau der Gästeübernachtungen über den Sommer anknüpfen können", so Patrick Chaparro von der WTVS. Eines ist aber schon jetzt sicher: Die Menschen wollen wieder reisen, Natur und Kultur erleben, Veranstaltungen genießen, die Innenstädte besuchen und die Heimatheimatstadt Villingen-Schwenningen entdecken. "Wir hoffen sehr, dass die gestiegenen Lebenshaltungskosten die Reiselust auf den Winter hin nicht negativ beeinflussen und dass Städtetrips nach Villingen-Schwenningen weiterhin gefragt sein werden", hofft Patrick Chaparro.

Nach zwei pandemiebedingt eher schwierigen Jahren für die Stadtführungen ist im laufenden Jahr 2022 wieder ein deutlicher Aufwärtstrend bei Gruppenbuchungen spürbar. Stand August 2022 sind bereits 211 Stadtführungen eingebucht und 1946 Personen haben an Stadtführungen teilgenommen. Zusätzlich haben 4022 Personen bei Stadtführungen des Stadtführungsmarathons im Mai dieses Jahres teilgenommen. Zahlreiche neue Themenführungen werden im Jahr 2022 zum ersten Mal angeboten, darunter etwa Rundgänge zu den Themen Nachhaltigkeit und Villingen zur Zeit des Nationalsozialismus. Neben einer neuen Kinderführung in Villingen mit Besuch aus dem Mittelalter gibt es nun auch in Schwenningen eine Führung für Großeltern und Enkelkinder. Sehr gut angenommen wurde die neue Führung "Bierstädtletour" mit Verköstigungen und Bierproben. Bereits mehrere Termine waren komplett ausverkauft.

Mehr Gäste gewinnen

Die Zusammenarbeit mit den Gastgebern soll zur Unterstützung bei der Gästegewinnung intensiviert werden. Im Zuge der Digitalisierung wandelt sich das Buchungsverhalten der Gäste. Die WTVS GmbH möchte den Gastgebern ein attraktives Konzept bieten, um ihre Unterkunft sichtbar und zeitgemäß darzustellen. Dazu werden neben Printbroschüren bereits verschiedene digitale Kanäle genutzt. Eine Maßnahme zur Unterstützung der Gastgeber und um mehr überregionale Aufmerksamkeit zu erzielen, ist die Kooperation mit der Schwarzwald Tourismus GmbH in verschiedenen Bereichen.

In den Tourist-Informationen informieren sich Besucher über Rundgänge in den beiden Innenstädten, den Neckartal-Radweg, suchen spontan Unterkünfte für die Nacht und kaufen Tickets für Veranstaltungen in Villingen-Schwenningen und der Region oder für Eishockeyspiele der Schwenninger Wild Wings. Die Schwarzwald Card und die neue Drei-Welten-Bürger-Card sind ebenfalls erhältlich. Mit Letzterer haben Einheimische die Gelegenheit, ihre Heimat neu zu entdecken.

VS zum Mitnehmen

Bei Besuchern und Einheimischen gleichermaßen beliebt sind Souvenirs. In den Tourist-Infos gibt es klassische Schwarzwaldsouvenirs, Postkarten und VS-Souvenirs. In diesem Jahr wurden im Rahmen des Stadtjubiläums in Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau nachhaltige, upgecycelte Taschen (Shopper und Notebooktaschen) und Schlüsselanhänger aus ehemaligen Ortseingangsplakaten gefertigt. Neu sind auch Coffee-to-go-Becher, eine Vesperbox und eine Thermotrinkflasche im Jubiläumsdesign. Ebenfalls gibt es wieder die Bächleboote von der Bertholdschule.