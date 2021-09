1 Das Kirnacher Eckle ist nur eines der Highlights im neuen Tourismus-Treffpunkt am Mühlenplatz. Zu sehen sind Bürgermeister Andreas Braun (links) und Fabian Bönecke vom Team der Tourismus-Info. Foto: Schimkat

Eine Oase für Feriengäste soll der neu gestaltete Treffpunkt "Echt Unterkirnach" am Mühlenplatz werden. Ein Eröffnungsevent ist am Samstag, 11. September, geboten.

Unterkirnach - Den "WOW"-Effekt erzielt der neue Treffpunkt "Echt Unterkirnach" in neu gestalteten Räumen am Mühlenplatz. Schwarzwald-Flair und Gemütlichkeit wohin man blickt, viel Holz, und das ist erst der Anfang, denn die neue Räumlichkeit, in der sich Feriengäste und Einheimische treffen und kennenlernen können, oder wo sich Besucher informieren und auch kleine Mitbringsel kaufen können, wird erst am 11. September um 10 Uhr eröffnet werden.

Schwarzwälder Stil

Am Dienstag erläuterten Bürgermeister Andreas Braun und Fabian Bönecke von der Tourist-Info, was hinter dem Namen "Echt Unterkirnach" steht. "Die Tourist-Info am Rathaus wird ab dem 11. September nur noch das Büro sein, wo Ideen entwickelt werden und das ganze Tourismus-Geschäft geregelt wird, aber der Feriengast soll sich hier am Mühlenplatz sofort wohl- und gut aufgehoben fühlen", erklärt Braun.

Die Wohlfühl-Basis hat Werkhofleiter Manfred Riehle, kreativ wie gewohnt, geschaffen: Regale aus Holz Unterkirnacher Wald, runde massive Holztische und Hocker, Kissen mit Schwarzwald-Motiv von Simone Weißer genäht und viele kleine Details zeigen: "Wir sind im Schwarzwald."

Hier können sich Feriengäste beraten lassen, was es in und um Unterkirnach zu tun gibt, bei einer Tasse Kaffee können sie sich in Karten und Prospekte vertiefen oder einfach nur plaudern. Dieses "Echt Unterkirnach" soll das Herzstück eines "Dorfes mit Herz" sein, erklärt Bönecke.

Souvenirs mit Schwarzwald-Motiv

Zu "Echt Unterkirnach" gehören aber auch Souvenirs, von selbstgenähten Taschen mit Schwarzwald-Motiv von Simone Weißer bis zu Geweihen, die zum Teil originelle Bollenhüte tragen oder Unikaten aus den Händen von Laura und Marie aus Unterkirnach. Marmelade, Liköre und mehr, alles original aus Unterkirnach bieten ein vielfältiges Angebot, ohne überfrachtend zu wirken. Mitte bis Ende Oktober kommt noch die Post dazu, ohne Geldgeschäfte. Diese wird so integriert, dass das grelle Gelb der Post kaum in Erscheinung tritt, auch hier wird Gemütlichkeit gepflegt.

Bönecke sprudelt vor Ideen: einmal im Monat wird hier Brot gebacken, Bauernspiele könnten angeboten werden, nennt er nur zwei seiner Ideen.

Am Tag der Eröffnung am 11. September sei es "eigentlich egal, wann man vorbeischaut, es wird bis 16 Uhr immer etwas geboten". Ab dem 13. September ist das Schmuckstück von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Kommt die Post dazu, wird auch samstags geöffnet sein.