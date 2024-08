Tourismus in Triberg: Kniffliges Escape Game rund um das Eventkino TEK

Tourismus in Triberg

6 Der dreistellige Code stimmt – und das Schloss springt auf. So lösen sich nach und nach alle Schlösser vom Rucksack. Foto: Helen Moser

Mit dem „Escape Game“ bietet Aileen Neumaier, Betreiberin von Tribergs Event-Kino (TEK), eine neue Freizeitaktivität an, die auch im Sommer Besucher anlocken soll. Aber wie schwierig ist das Knobeln wirklich? Unsere Redaktion hat den Praxistest gemacht.









Truhe, Buch und Hinweiskarten – damit versuchen wir, den nächsten Zahlencode zu entziffern. Hin und her überlegt, ein wenig rumgeknobelt – so dauert es nicht lange, bis wir einen dreistelligen Zahlencode herausfinden. Wir schnappen uns das zugehörige Schloss. Ziffer für Ziffer stellen wir ein. Die Spannung steigt. Und – „klack“. Das Schloss springt auf. Der Code war also richtig – das Rätsel ist geknackt.