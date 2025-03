Foto: Joachim Ritter, Best Western Hotel „Schwarzwald-Residenz“ in Triberg

Als eines der ersten Hotels im Schwarzwald wird etwa ab Ostern im Hotel Adler in Triberg die „digitale Konus-Gästekarte“ im Rahmen eines Pilotprojekts eingeführt.

Die Gäste erhalten dann vor Ankunft ihre Gästekarte aufs Handy und können bereits ab diesem Zeitpunkt die Leistungen der Gästekarte in Anspruch nehmen. Ziel ist es, dass die digitale Konus-Gästekarte zukünftig flächendeckend im gesamten Schwarzwald so umgesetzt wird.

Technisch einiges zu tun

Der Leiter Marketing und Digitales beim Dachverband der Schwarzwald Tourismus GmbH in Freiburg, Christoph Kunz, ist als Projektleiter für diese Einführung verantwortlich. Man habe mit dem Triberger Betrieb einen idealen Partner für dieses Projekt gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun wurden konkrete Voraussetzungen von den Hotelbetreibern Manuela und Georg Wiengarn – die neben der Schwarzwald-Residenz auch das Hotel Adler betreiben – zusammen mit Kim Burger und Nikolaus Arnold von der Triberger Tourist-Info abgestimmt. Bis dahin sind noch einige technische Umsetzungen erforderlich.

Datenleitung wird freigeschaltet

So wird als einer der nächsten Schritte die Datenleitung vom aktuellen Reservierungssystem AVS für Triberg freigeschaltet. Bereits seit einiger Zeit haben das Hotel Adler wie auch andere Betriebe auf digitale Meldescheine umgestellt, was die Abrechnung der Kurtaxe und die Erfassung der Gästedaten sowohl für die Betriebe als auch für die Triberger Tourist-Info vereinfacht, heißt es in der Mitteilung weiter. Die digitale Konus-Gästekarte sei nun der nächste Schritt. Überhaupt sei im Bereich des Gästemanagements sehr viel im Umbruch.

Rezeption hat ausgedient

Schon jetzt ist auch am Beispiel des Hotels Adler keine Rezeption dort mehr besetzt. Die Gäste erhalten vor Anreise einen Code aufs Handy, mit dem sowohl der Hoteleingang als auch das gebuchte Zimmer geöffnet werden kann. Zimmerreservierungen könnten zukünftig mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz ohne notwendiges Personal abgewickelt werden. Der Gast kann den Meldebogen online ausfüllen und bekommt dafür gleich die digitale Konus-Gästekarte online zugestellt. Eine Bezahlung ist jetzt schon ohne das Mitwirken von Rezeptionspersonal über Kreditkarte möglich.

Im Rahmen des Arbeitstermins wurde dem Hotelehepaar für das Best Western Hotel „Schwarzwald-Residenz“ auch die Auszeichnung als Qualitätsgastgeber „Wanderbares Deutschland 2025“ im Auftrag von der Projektmanagerin „Wandern“, Daniela Bailer, von der Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis überreicht. Nach wie vor ist Wandern eines der Hauptargumente für einen Urlaub im Schwarzwald, das weiß auch Christoph Kunz vom Tourismusverband.

Gästekarte

Die Leistungen

In der Stadt sowie in der Umgebung können Triberger Übernachtungsgäste mit der Gästekarte kostenlos die Freizeiteinrichtungen Wasserfall, Triberg-Land und Triberg-Fantasy und auch das Triberger Freibad nutzen und darüber hinaus mehrere Hallenbäder in der Region, Skilifte in Schonach und Schönwald sowie die Unterkirnacher Spielscheune und das Bergwerk in Oberwolfach. Darüber hinaus können die Gäste im Rahmen des Systems „KONUS“ das gesamte Nahverkehrsangebot im Schwarzwald von Bussen und Bahnen ohne Kosten nutzen.