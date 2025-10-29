Die Langhalsfrauen der Kayan Lahwi leben in Thailand als Minderheit. Die Ringe um ihren Hals faszinieren und locken Besucher aus aller Welt. Ist das gelebte Tradition - oder «ein menschlicher Zoo»?
Chiang Rai - Am Rand der Berge nördlich von Chiang Rai sitzen Frauen vor ihren Hütten und weben flink bunte Schals. An einer Bambusstange wehen die fertigen Handarbeiten im Wind. Sie dienen als eine Art "Tauschgeschäft": Touristen kaufen die Souvenirs und dürfen im Gegenzug Fotos von den "Long Neck Karen" machen, deren Hälse durch Dutzende spiralförmige Messingringe in die Länge gestreckt zu sein scheinen. "Giraffenfrauen" werden sie im allgemeinen Sprachgebrauch oft genannt, auch wenn der Begriff als Beleidigung gilt.