Tourismus in Seewald: Plüschtiere als Maskottchen? „Bitte nicht den Biber!“

Seewald will sich touristisch aufwerten – dazu soll ein Tourismuskonzept beitragen. Was Plüschmaskottchen angeht, stößt eine Tierart jedoch auf Widerstand im Gemeinderat.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte sich Hannah Winz dem Gremium vor und präsentierte erste Ideen für die touristische Weiterentwicklung der Kommune. Die Touristikmanagerin leitet seit Juli mit einer 60-Prozent-Stelle die Seewald Touristik. In der Sitzung ging sie auf erste Schritte des geplanten Tourismuskonzepts ein.

Aktuell gehe es noch um die Ideenfindung und die Aufstellung von Leitzielen, wie vorhandenes Potenzial genutzt und weiterentwickelt werden könne. „Am Ende soll ein beschlussfähiges Tourismuskonzept stehen, das dann einige Jahre Gültigkeit hat, mit dem Ziel, den Tourismus in Seewald zu beleben und die Übernachtungszahlen zu steigern“, erklärte Winz.

Als erste Ideen und Maßnahmen nannte sie die Erneuerung und Aktualisierung der Website sowie verschiedene Werbemaßnahmen, unter anderem auch die Präsenz in den sozialen Medien.

Genussrunde für Wanderer

„Ich habe mir erste Gedanken zu den Veranstaltungen für 2026 gemacht“, so Winz weiter. „Dabei ist es mir wichtig, funktionierende Ideen aufzunehmen und neue weiterzuentwickeln.“ Neben Naturführungen und After-Work-Events nannte sie den Naturpark- und den Weihnachtsmarkt. Langfristig könnten auch Projekte wie die Neugestaltung des Nagoldursprungs oder eine Neukonzeption des Wassertretbeckens in Eisenbach umgesetzt werden.

„Das große Thema Wandern könnte auf einer Genussrunde Seewald vertieft werden, hier haben wir uns erste Strecken von 13 und 8,5 Kilometern Länge angeschaut“, sagte sie. „Es gibt auch Möglichkeiten, Leader-Mittel zu beantragen.“ Dabei sei eine gute Kooperation mit der Gastronomie und Partnern vor Ort wichtig.

Hochzeit im Grünen

Als Eheschließungsstandesbeamtin könne sie sich auch Außenstandorte des Standesamts, etwa unter dem Begriff „See & Wald“, vorstellen. Einen Schwerpunkt will Winz auf Familien legen, hier könnten ein interaktiver Familienpfad und ein Abenteuerspielplatz den gewünschten touristischen Mehrwert bringen.

Ein Gastgebertreffen ist für den 4. November geplant. Dabei gehe es auch um neue Entwicklungen und um das geplante Tourismuskonzept.

Maskottchen „Felix Fuchs und Billy Biber“

Neben der Neuausrichtung der Tourist-Information schlug Winz auch die Auflage von kleinen Stofftiermaskottchen – „Felix Fuchs und Billy Biber“ – vor, die ein Halstuch mit dem Seewald-Logo tragen sollen. „Bitte nicht den Biber!“, meldete sich prompt Jochen Bier (Vereinigter Seewald, VS) zu Wort. Dieser bereite viele forstliche Probleme. Bier schlug ein Eichhörnchen oder das bereits vorhandene Wappentier vor.

Karl Lutz (VS) fragte nach dem Nutzen der Tourist-Information. Er meine, dass heute viel über das Internet abgefragt werde. „Das muss man diskutieren, wir möchten es zeitgemäß gestalten, und die Mitarbeiter müssen ja auch irgendwo sitzen“, antwortete Winz. Zur Frage von Annelie Keck (Frauenliste) erklärte sie, dass man die Öffnungszeiten noch mit den Gastgebern abstimmen wolle, um zu klären, wann der größte Bedarf bestehe.

Monika Stelzer-Podschwadt (Frauenliste) sprach sich für die Entwicklung eines besonderen Projekts aus, wenn Leader-Mittel beantragt werden sollten. Es dürfe „kein Nullachtfünfzehn-Projekt“ sein, sonst komme man nur schwer an Fördermittel heran.

Es sei schon geplant, den Genussweg mit Sitzmöglichkeiten und Aussichtspunkten zu versehen, beantwortete Hannah Winz eine Frage von Carmen Lehmann (Frauenliste), es sei aber noch alles in der Planung.

Bürgermeister Dominic Damrath betonte, dass man den Tourismus wieder mehr in den Fokus rücken wolle. Dies habe auch eine Aufwertung der Infrastruktur mit Vorteilen für die Bevölkerung zur Folge.