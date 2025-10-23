Tourismus in Seewald: Plüschtiere als Maskottchen? „Bitte nicht den Biber!“

Seewald will sich touristisch aufwerten – dazu soll ein Tourismuskonzept beitragen. Was Plüschmaskottchen angeht, stößt eine Tierart jedoch auf Widerstand im Gemeinderat.
In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte sich Hannah Winz dem Gremium vor und präsentierte erste Ideen für die touristische Weiterentwicklung der Kommune. Die Touristikmanagerin leitet seit Juli mit einer 60-Prozent-Stelle die Seewald Touristik. In der Sitzung ging sie auf erste Schritte des geplanten Tourismuskonzepts ein.