Tourismus in Schramberg: Tennenbronn liegt knapp vor Sulgen

Nicht nur Industrie und Dienstleistungen, auch der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Schramberg.
Von rund 100 000 Übernachtungen im Jahr 2024 konnte Ralf Heinzelmann von der Wirtschaftsförderung im Verwaltungsausschuss berichten. Rund 20 000 davon waren Geschäftsreisende. Während diese um 6,6 Prozent zulegten, nahmen Privatreisende um 2,3 Prozent ab, so dass es bei den Übernachtungszahlen einen leichten Rückgang von 0,5 Prozent gab. Als Grund dafür, so Heinzelmann, habe man drei Übernachtungsbetriebe identifiziert, die 2024 zusammen 3000 Übernachtungen weniger als in den Vorjahren hatten. Rechne man diese drei heraus, ergäbe sich für Schramberg derselbe Aufwärtstrend wie sonst im Schwarzwald. „Wir gehen auf diese drei Betriebe zu und schauen, wo wir sie unterstützen können“, erklärte Heinzelmann auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion dazu.