Anzeige Verkaufsoffener Sonntag in Schramberg - Bummeln, Leckeres, Kinderspaß und Biathlon

„Hier kommt der Frühling!“ In der Schramberger Talstadt wird am Sonntag, 6. April, von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Dazu gibts Süßes und Herzhaftes, Angebote für Kinder, und die Biathlon-Deutschland-Tour ist auch wieder in Schramberg.