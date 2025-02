Tourismus in Schiltach: Neues Konzept für Ortseingänge gesucht

Einsatz in Schiltach Darum wurde das SEK angefordert

Beim Großeinsatz in Schiltach am Donnerstag forderte die Polizei Verstärkung durch das SEK an – und das, obwohl schnell klar war, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Die Spezialeinheit wurde aus einem anderen Grund alarmiert.