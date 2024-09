1 Freuen sich über die neue Station auf dem Altstädter Römerpfad (von links): Friedrich Firnkes vom Bürgerverein Altstadt, Oberbürgermeister Christian Ruf, dem langjährigen Grabungsleiter Thomas Schlipf, Roland Vogel vom Bürgerverein, Martina Meyr vom Dominikanermuseum und Kulturamtsleiter Marco Schaffert. Foto: Stadt Rottweil

Mit der Erweiterung des Römerpfads wird Rottweils antike Vergangenheit um ein weiteres beeindruckendes Detail ergänzt.









Der Römerpfad in in der Altstadt wurde um eine weitere Station ergänzt. Neben einem römischen Säulenkapitell kann man nun ein Stück der römischen Straße sehen, die in die heutige Schweiz führte, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit.