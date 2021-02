Tourismus in Rottweil Aufstockung des Johanniterbads steht bevor

Eine Situation, die für Maier zwei Seiten hat. "Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge", meint er und ist völlig hin- und hergerissen. Einerseits laufen die Bauarbeiten viel reibungsloser, wenn das Haus nicht voller Gäste ist, und Maier kann sich intensiver um den Bau kümmern, andererseits fehlen aber natürlich die Besucher und der Umsatz. "Es gilt, das bestmögliche drauß zu machen", so Maier.

Gleichwohl zieht Tobias Maier das Projekt trotz der momentanen Zwangspause beim Tourismus skeinesfalls in Zweifel: "Wir wollen gut aufgestellt sein für die Zeit nach der Pandemie!" Für das Johanniterbad geht es deshalb darum, die räumliche Situation am Empfang mit dem Anbau zu entzerren und gleichzeitig durch das Aufstocken des Hauptgebäudes elf zusätzliche Zimmer mit 22 Betten zu gewinnen. Im Bestand hielten sich die Eingriffe in Grenzen, verweist Maier auf die Modernisierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren. Was nun noch folgt: Alle Zimmer, nicht nur im Grafenhaus und einem Teil des Hauptgebäudes, werden künftig klimatisiert sein.

Auch wenn der Anbau steht und hier jetzt der Innenausbau beginnt sowie vorbereitende Arbeiten für den Durchbruch zur künftigen Fluchttreppe laufen – "dem Zeitplan hinken wir etwas hinterher", sagt Tobias Maier. Mit den Vorbereitungen für die Anschlüsse vom Bestand zur Aufstockung in den vergangenen Wochen sei aber ein gutes Stück schon getan, denn die Abstimmung vom Alt- zum Neubau sei sehr komplex gewesen. "Doch das war so zu erwarten", erklärt Maier, für den das Projekt bislang keine größeren oder gar bösen Überraschungen bereit hielt.

Fertig im Juli?

Spielt das Wetter mit, soll es in den kommenden Wochen mit der Aufstockung los gehen. Zur Hauptreisezeit im Sommer hofft Maier, könnte alles abgeschlossen sein. Momentan sei für die Fertigstellung vorsichtig der Juli angepeilt.

Wie es derweil mit dem Hotel- und Restaurantbetrieb weitergeht, hängt natürlich von den Corona-Auflagen ab. Zu den vereinzelten Geschäftsreisenden und den Soldaten, die im Johanniterbad Quartier bezogen haben, gibt es im Moment das Take-Away-Geschäft aus der beliebten Küche Maiers. Trotz Absage der Fasnet in diesem Jahr bietet er ab Schmotzigen Donnerstag eine spezielle Fasnetskarte an – mit traditionellen Gerichten von Kuddeln bis Saitenwürstle für die Feier im Kreis der Familie "dahoim".