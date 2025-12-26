Tourismus in Neubulach: Soll das Bergwerk stärker in den Mittelpunkt rücken?

Das Teinachtal mit Neubulach, Bad Teinach-Zavelstein und Neuweiler ist ein Wanderparadies. Eine neue Zielgruppe sind die Fahrradfahrer. Wie sieht aber die Vermarktung des Bergwerks aus?

Die Teinachtal-Touristik vermarktet neben Bad Teinach-Zavelstein und Neuweiler auch die Stadt Neubulach. Mit Vanessa Lotz-Kijak hat die Teinachtal-Touristik seit 1. Oktober eine neue Leiterin. Sie wurde Nachfolgerin von Franziska Bürkle, die von 2008 bis 2025 die Tourismusentwicklung vorantrieb und im August dieses Jahres verstarb.

Lotz-Kijak stellte sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Neubulach vor. Geboren und aufgewachsen am Rand der Schwäbischen Alb ist sie seit 2015 in der Region. Sie arbeitete als Outdoor-Spezialistin für die Themen Wandern und Radfahren bei der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald in Bad Liebenzell.

Neues Logo Dann wechselte Lotz-Kijak zu Beginn dieses Jahres in die Teinachtal-Touristik. Dort ging es zunächst darum, ein neues Logo zu schaffen. Das aus dem Jahre 2009 stammende Logo sei „aus der Zeit gefallen“, sagte Lotz-Kijak im Neubulacher Gemeinderat.

Die Teinachtal-Touristik habe sich bewusst von den Farben Grün und Blau getrennt, die typisch für den Schwarzwald seien und für Wald und Wasser stünden, machte Lotz-Kijak in der Ratssitzung deutlich. Stattdessen setzt die Teinachtal-Touristik nun auf auffällige Farben wie Orange oder Lila (Hommage an den Zavelsteiner Krokus).

Drei Elemente

Im Zentrum des Logos sind drei Elemente. Die Tanne steht für die Heimat, den Wald und Identität. Der Tropfen ist ein Zeichen für das Wasser, das eine große Rolle spielt (Teinach, Mineralquellen). Das Herz steht für Romantik, Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Liebe zur Region.

Auf Tassen, Fahnen und Geschenkpapier

Das neue Logo für die Teinachtal-Touristik wird mit demjenigen der Stadt kombiniert. Auf Tassen, Fahnen und Geschenkpapier ist es jetzt zu sehen. Mit dem neuen Logo kommen immer neue Gegenstände auf den Markt, berichtete Lotz-Kijak im Gemeinderat.

Auch auf Fahnen ist jetzt das neue Logo der Teinachtal-Touristik zu sehen. Foto: Eva Magenreuter

Pläne Die neue Leiterin der Teinachtal-Touristik sprach die Pläne im nächsten Jahr an. Bei der Caravan – Motor – Touristik (CMT) ab 17. Januar in Stuttgart ist die Teinachtal-Touristik bei der Sondermesse Rad und Wandern vertreten.

Spenden-Wander-Marathon erst wieder 2027

Einen Schwarzwälder Spenden-Wander-Marathon gibt es im nächsten Jahr nicht, teilte Lotz-Kijak in der Gemeinderatssitzung mit. Sie begründete es mit der mangelnden Besetzung der Teinachtal-Touristik. Derzeit ist eine Stelle unbesetzt. Sie wird im nächsten Jahr ausgeschrieben, berichtete sie. Im Frühjahr beginnen die Vorbereitungen für den Marathon, den es dann im September 2027 geben soll. Bei dem Marathon wird stets für einen guten Zweck gesammelt.

Radtourismus im Fokus Lotz-Kijak will sich verstärkt um den Radtourismus kümmern: „Das Thema Rad lag etwas brach.“ So sollen speziell für Gravelbikes vorgesehene Touren angeboten werden, berichtete sie in der Gemeinderatssitzung. Gravelbikes sind eine Symbiose aus Rennrad und Mountainbike, sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Tour wird aber nur digital aufbereitet, um flexibler zu sein und die Kosten vor allem für die Beschilderung einzusparen.

Wanderregion Dagegen sei das Teinachtal beim Thema Wandern schon jetzt gut aufgestellt, machte Lotz-Kijak in der Ratssitzung deutlich. So zertifizierte der Deutsche Wanderverband 2022 die Routen mit den Namen „Doinich Ursprung Neubulach“ und „Doinich Ursprung Neuweiler“ als Qualitätswanderwege. Die Rezertifizierung in diesem Jahr sei geschafft, freute sich Lotz-Kijak im Gespräch mit unserer Redaktion.

Im August 2026 steht die Rezertifizierung des Rundwanderweges „Wasser-, Wald- und Wiesenpfad“ an, so Lotz-Kijak in der Ratssitzung. Dieser Genießerpfad ist ein Gemeinschaftsprojekt der Städte Calw und Bad Teinach-Zavelstein.

Diskussion im Rat In der Diskussion regten die Stadträte Andreas Kubesch und Andreas Blaurock an, das Besucherbergwerk stärker in den Vordergrund zu rücken. „Die Vermarktung ist etwas schwach“, sagte Kubesch diesbezüglich.

Blaurock meinte, dass beim Bergwerk die Tagestouristen etwas mehr Geld da lassen könnten. Wie einst Mineralien im Bergwerk von Neubulach abgebaut wurden, wird aber jetzt in der Bergvogtei anschaulich dargestellt.

Helmut Carstens erinnerte daran, dass die Radfahrer eine wichtige Zielgruppe seien. Mit Wanderern gebe es aber Konfliktpotenziale. Er regte einen Verhaltenskodex darüber an, wie die Wege gemeinsam genutzt werden können. So sollen „unerfreuliche Begegnungen“ vermieden werden.