Tourismus in Neubulach: Soll das Bergwerk stärker in den Mittelpunkt rücken?

Das Teinachtal mit Neubulach, Bad Teinach-Zavelstein und Neuweiler ist ein Wanderparadies. Eine neue Zielgruppe sind die Fahrradfahrer. Wie sieht aber die Vermarktung des Bergwerks aus?
Die Teinachtal-Touristik vermarktet neben Bad Teinach-Zavelstein und Neuweiler auch die Stadt Neubulach. Mit Vanessa Lotz-Kijak hat die Teinachtal-Touristik seit 1. Oktober eine neue Leiterin. Sie wurde Nachfolgerin von Franziska Bürkle, die von 2008 bis 2025 die Tourismusentwicklung vorantrieb und im August dieses Jahres verstarb.