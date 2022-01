Per QR-Code durch die Stadtgeschichte

Tourismus in Nagold

3 Hinweisschilder auf die Audiotour sind in der ganzen Innenstadt zu finden. Foto: Schölzl

Was braucht man heutzutage, um an einer Stadtführung teilzunehmen? Lediglich ein Smartphone. Anstelle einer persönlichen Führung durch Nagolds Altstadt hat sich die Stadt etwas anderes einfallen lassen. Eine digitale Tour durch die Vergangenheit Nagolds – mit QR-Code. Aber wie funktioniert das in der Praxis?















Nagold - Seit Sommer 2021 gibt es die virtuelle Stadtführung quer durch Nagolds Innenstadt. Bei einer Länge von etwa 1,4 Kilometern sollen 24 Stationen geschichtsfreudige Spaziergänger in die Vergangenheit Nagolds entführen. Dazu braucht es nicht mal eine App – Mit Scannen eines QR-Codes gelangt man direkt auf die Webseite maqnifiy.com und ist startklar. "Die Bedienung der Web-App ist ganz einfach und selbsterklärend", erläutert Sarah Leutner, Sachgebietsleiterin Tourismus in vorheriger Berichterstattung. Doch funktioniert die Tour wirklich so einwandfrei?