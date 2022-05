1 Sina Dornbach ist neue Geschäftsführerin der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH. Foto: Locher Fotodesign und Manufaktur

Wechsel an der Spitze der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL): Der Aufsichtsrat der stadteigenen Tochtergesellschaft hat Sina Dornbach zur neuen Geschäftsführerin bestellt.















Link kopiert

Bad Liebenzell - Sina Dornbach hat am 1. Mai an der Spitze der FTBL Kerstin Schillinger abgelöst, die in Elternzeit gegangen ist. Die gebürtige Pforzheimerin Dornbach hat in mehr als zehn Jahren als Abteilungsleiterin im Marketing und Veranstaltungsmanagement eine umfassende Expertise in diesem Bereich erworben, teilt die FTBL in einer Presseerklärung mit. Fortan ist sie federführend für die touristische Vermarktung der Stadt Bad Liebenzell und somit für rund 130 Mitarbeiter in ihrem Geschäftsbereich verantwortlich.

Neue Ideen

"Ich freue mich, dass Sina Dornbach künftig an der Spitze der FTBL stehen wird", so Bad Liebenzells Bürgermeister Roberto Chiari: "Ich bin mir sicher, dass es ihr mit ihren bisherigen Erfahrungen und ihrer guten Vernetzung, aber auch mit neuen Ideen und neuem Schwung gelingen wird, Bad Liebenzell als lebendige und attraktive Tourismusdestination weiter zu stärken." In ihrer neuen Aufgabe bei der FTBL soll Dornbach die Umsetzung und Weiterentwicklung der Tourismusstrategie "Hier steckt Liebe drin" vorantreiben und auf aktuelle Herausforderungen anpassen.

Projekte fortführen

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und auf meine Arbeit in einer derart schönen und touristisch attraktiven Destination. Wir werden das vorhandene Potenzial nutzen sowie durch Optimierung vorhandener Projekte und Maßnahmen die Stadt Bad Liebenzell mit all ihren Teilorten auf die kommenden Herausforderungen im Tourismus vorbereiten und aktiv nach vorne führen", so die 39-Jährige. Die begonnenen Projekte wie den Ausbau der Paracelsus-Therme und die Umgestaltung des Kurhauses möchte sie fortführen.

Dornbach beschreibt sich selbst als optimistisch, kreativ und herzlich. Gern hält sie sich in der Natur auf. Bereits bei einer anderen Gelegenheit sagte sie, eine Leidenschaft für den Schwarzwald zu haben und mit der Region verwurzelt zu sein. Sie möge Bad Liebenzell mit seinen Menschen und mit seiner Natur wie den Kuranlagen, den Wäldern und das schöne Nagoldtal. Ihr Lieblingsessen sind Lammmaultaschen. Dornbachs Lieblingsort ist die Trinkhalle im Kurpark und ihre Lieblingsroute der Erkinger Weg. Für die Zukunft wünscht sie sich Gesundheit, Frieden und viele schöne Begegnungen mit den Besuchern der Veranstaltungen in der Kurstadt.