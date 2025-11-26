Tourismus in Freudenstadt: Warum der Besuch der dänischen Fußballer eine geschätzte Million wert war

Touristen kommen gerne nach Freudenstadt, bleiben aber nicht lange. Daran konnte auch der Aufenthalt der dänischen Fußballer nichts ändern – der aber in anderer Hinsicht wertvoll war.
Der Geschäftsbericht 2024 der Freudenstadt Tourismus kommt elegant als Hochglanzbroschüre mit ansehnlichen Schaubildern und hochauflösenden Landschaftsfotos daher. „Komplett inhouse produziert“, ließ Tourismusdirektorin Carolin Schölzl die Stadträte wissen, von denen es nur Lob dafür gab. Aber glänzt auch der Inhalt des 51 Seiten starken Berichts?