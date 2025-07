Das sind die neuen Foto-Points in der Innenstadt

Tourismus in Freudenstadt

Oberbürgermeister Adrian Sonder (von links), Tanja Götter (Wirtschaftsförderung Freudenstadt), Alexander Eisele (Schwarz Systems) und Carolin Schölzl (Tourismusdirektorin) mit dem Fotopoint von Blackworker Foto: Freudenstadt Tourismus In Freudenstadt wurden zwei Foto-Points eingeweiht. Die Gebilde aus Holz und Stahl sollen die Stadt attraktiver für Touristen machen.







Die Stadt Freudenstadt lädt Gäste und Einheimische ein, sich an zwei neu gestalteten sogenannten Fotopoints in Szene zu setzen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.