Tourismus in der Region: Gastronomen fordern faire Rahmenbedingungen – Peter Hauk macht Versprechen

Auch wenn die sieben Prozent Mehrwertsteuer nun erreicht sind, seien nicht alle Probleme der Gastronomie-Branche gelöst. Dies wurde beim Dehoga-Neujahrsempfang deutlich.
Es war ein politisch ausgerichteter Neujahrsempfang der Kreisstelle Lörrach des Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband). Zunächst stand die Führung durch den neuen Hotel- und Wellness-Komplex des Waldhotels am Notschrei an, nach einer Bauzeit von nur knapp eineinhalb Jahren noch vor Weihnachten eingeweiht. Alles im „Wald“-Stil mit natürlichen Materialien und mit vielen Höhepunkten. Dabei gab es in jedem der Zimmer einige Besonderheiten, etwa ein Bett in einem Baumhaus für Kinder oder eine Infrarot-Liege im Wellness-Zimmer. Auch der Panorama-Pool und der Wellness-Bereich mit Bergwerk waren Hingucker.