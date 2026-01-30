Tourismus in der Region: Gastronomen fordern faire Rahmenbedingungen – Peter Hauk macht Versprechen

Auch wenn die sieben Prozent Mehrwertsteuer nun erreicht sind, seien nicht alle Probleme der Gastronomie-Branche gelöst. Dies wurde beim Dehoga-Neujahrsempfang deutlich.

Es war ein politisch ausgerichteter Neujahrsempfang der Kreisstelle Lörrach des Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband). Zunächst stand die Führung durch den neuen Hotel- und Wellness-Komplex des Waldhotels am Notschrei an, nach einer Bauzeit von nur knapp eineinhalb Jahren noch vor Weihnachten eingeweiht. Alles im „Wald“-Stil mit natürlichen Materialien und mit vielen Höhepunkten. Dabei gab es in jedem der Zimmer einige Besonderheiten, etwa ein Bett in einem Baumhaus für Kinder oder eine Infrarot-Liege im Wellness-Zimmer. Auch der Panorama-Pool und der Wellness-Bereich mit Bergwerk waren Hingucker.

Besonderheiten gab es in jedem Zimmer im Waldhotel am Notschrei. Foto: Verena Wehrle Bei der Führung durch den rund 15 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau des Hotels gab es viel Lob für die Betreiberfamilien Albiez und Bock – auch von Peter Hauk, Auch ein Hingucker – die Baumhäuser für die kleinen Gäste im Familienzimmer. Begeistert zeigt sich auch Todtnaus Bürgermeister Oliver Fiedel (rechts). Foto: Verena Wehrle Bei der Führung durch den rund 15 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau des Hotels gab es viel Lob für die Betreiberfamilien Albiez und Bock – auch von Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz: „Das ist ein neues Highlight im Schwarzwald “, schwärmte er. Doch zunächst sprach Peter Erhardt, Vize-Vorsitzender des Dehoga Baden-Württemberg, über die aktuelle Lage: Ein wirtschaftlich schwieriges Jahr 2025 wurde mit einer erfreulichen Nachricht beendet – der reduzierten Mehrwertsteuer auf sieben Prozent bei Speisen. „Wir haben lange dafür gekämpft“, sagte Erhardt, der sich dazu bei den Landtagsabgeordneten für ihren Einsatz bedankte. Und dennoch: Nicht alle Probleme der Branche seien damit gelöst, so Erhardt.

Peter Erhardt stellte klare Forderungen an die Politik. Foto: Verena Wehrle

Stabile, faire Rahmenbedingungen seien enorm wichtig, wenn es darum gehe, Nachfolgeregelungen für rund 4000 Betriebe zu finden, die in den nächsten Jahren vor der Übergabe stehen würden. Mit 300 000 Beschäftigten sei die Gastronomie zudem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Die Zusage vom Minister

Eine Bitte richtete Erhardt direkt an den Minister: Für die Bescheide der Corona-Überbrückungshilfen, die nun zu großen finanziellen Sorgen bei vielen Betrieben führen würden, eine Lösung zu finden. Minister Peter Hauk sprach diesbezüglich von einem „bürokratischen Wahnsinn“ und sicherte zu: „Die Rückforderungen werden so nicht erhoben werden.“

Die Mehrwertsteuersenkung sei „mehr als überfällig“ gewesen, so Hauk. Nun sei ein Bürokratieabbau nötig, um etwa bei Hotelsanierungen oder Neubauten zügig Bescheide erteilen zu können. „Bleiben sie die Leuchttürme, die wir im Tourismus und in der Kulinarik einfach brauchen, und die unser Land einfach schöner machen“, so der Minister zu den Gastronomen.

Alexander Hangleiter, Geschäftsführer des Dehoga Baden-Württemberg, informierte bezüglich Bürokratieabbau, dass nun auch keine Konzessionen mehr nötig seien bei Neueröffnung eines Betriebs.

Die Marke Schwarzwald besser vermarkten

In dem Haus, in dem ihr Wahlkreis endet, kamen dann die Landtagskandidaten zu Wort. Jonas Hoffmann (SPD) sprach vom veränderten Konsumverhalten. Er sehe ein großes Potenzial die Marke Schwarzwald besser zu vermarkten, dieses habe man noch nicht fertig ausgespielt.

Jonas Hoffmann wünscht eine bessere Vermarktung des Schwarzwalds. Foto: Verena Wehrle

Auch in Sachen Digitalisierung sei noch viel Luft nach oben. Die sieben Prozent Mehrwertsteuer seien ein Privileg – er rief die Gastronomen auf, dieses zu nutzen und wünschte ihnen viel Mut für die Zukunft.

Felix Düster ist selbst Gastronom und wünscht eine Politik mit mehr Gestaltungsfreiheit. Foto: Verena Wehrle

Felix Düster (FDP), selbst Gastronom im Rührberger Hof, wünschte eine Politik mit weniger Regulierungen und Misstrauen und mit mehr Gestaltungsfreiheit. Er lobt vor allem die Familie Albiez für ihr gelungenes Großprojekt.

Familiengeführte Betriebe stärken

Peter Schelshorn (CDU) lobte den Neubau ebenfalls ausgiebig. Das Projekt zeige eindrucksvoll, dass private Investitionen außerhalb der Ballungsräume eine echte Zukunftsperspektive haben.

Peter Schelshorn wünscht bessere Rahmenbedingungen – verlässlich und fair. Foto: Verena Wehrle

Er erläuterte ausführlich seinen persönlichen Bezug zum Notschrei-Hotel, der beim Brand 1995 bei seinem ersten Einsatz als Feuerwehrmann begann. Es brauche politische Rahmenbedingungen, die Verantwortung belohnen und familiengeführte Betriebe im ländlichen Raum stärken. Schelshorn erwarte weniger Bürokratie, praxisnahe Unterstützung statt nachträglicher Rückforderungen und eine Politik, die den ländlichen Raum ernst nimmt.