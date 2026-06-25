Tourismus in Bräunlingen: Aktivitäten des Verkehrsvereins Unterbränd bereichern Angebot

Die Verantwortlichen laden im November zum ersten Rockkonzert in die Brändbachhalle. Bei der Grillhütte entsteht ein Beachvolleyballplatz.

Seit 73 Jahren trägt der Verkehrsverein Unterbränd dazu bei, die Attraktivität und das touristische Angebot des Ortsteils instand zu halten und zu entwickeln. Dabei sind die Übernachtungen der Dauercamper noch gar nicht enthalten. Dank des Kirnbergsees, der Wander- und Radfahrmöglichkeiten und der Lage zwischen Schwarzwald und Baar zieht der Ort auch Tagestouristen in großer Zahl an.

Der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Lutz Rademacher, erläutert in seinem Ausblick den Bedarf an der weiteren Erneuerung und dem Austausch von Ruhebänken, deren Instandsetzung unter anderem durch den Ersatz mit zugesägten und gehobelten Brettern erfolgt. Zudem informierte er, dass der Verkehrsverein die dringend sanierungsbedürftigen Ortseingangsschilder aus Holz ausbessere.

„Wollen keinen Massentourismus“

In Kooperation mit dem Schwarzwaldverein ist die Reaktivierung eines nahezu brachliegenden Wanderweges vorgesehen. „Wir wollen keinen Massentourismus. Aber offizielle Wanderwege sind besser als inoffiziell entstehende Routen“, erläuterte Rademacher.

Zu den Zielen im bevorstehenden Vereinsjahr gehört weiterhin das Vorhaben, alle Vermieter für ihre Mitwirkung im Verkehrsverein zu begeistern. Neben dem St.-Anna-Fest lädt der Verkehrsverein am 3. Januar 2027 einmal mehr zum Winterzauber ein. In der Brändbachhalle feiert auf Initiative des Verkehrsvereins am 14. November ein neues Format Premiere, wenn eine Coverband mit Rockmusik aus den 70er-Jahren begeistert.

Eine Lösung erhofft sich der Vorsitzende von der Diskussion zur Umwandlung in einen eingetragenen Verein. Aus Sicherheitsgründen kontrolliert ein Sachverständiger turnusgemäß die Bäume entlang des Mountainbike-Hideparks. Zudem startet im Juli das auf eine Privatinitiative zurückgehende Kinderklettern am Kirnbergsee.

Seestraße wird außerhalb der Urlaubszeit saniert

Rademacher hob die sehr gute Zusammenarbeit mit der städtischen Tourist-Info hervor und dankte der Stadt für deren Unterstützung und sprach im Hinblick darauf die defekte Seestraße an. Bürgermeister Micha Bächle informierte, dass die Straße in Zusammenhang mit anderen Tiefbaumaßnahmen außerhalb der Haupturlaubszeit saniert wird. Er hob eine zukunftsfähige Kooperation mit dem Verkehrsverein hervor, der die finanzielle Unterstützung wiederum in Projekte wie den Basketballkorb, die Neugestaltung des Eingangsbereichs am Südufer oder neue Rettungsringe für den See reinvestiert.

Positiv stufte Bächle die Akzeptanz des Wasserweltensteigs ein. „Bräunlingen hat sich aufgrund der großen Außenwirkung entschlossen, nicht aus dem Verbund der Konus-Gemeinden auszusteigen“, erläuterte Bächle in Bezug auf die einzigartige Gästekarte, die Urlaubern unbegrenzt freie Fahrt mit Bus und Bahn auf allen Schwarzwald-Routen garantiert. Die Leiterin für Tourismus und Kultur, Maren Ott, hob die Vorteile der Drei-Welten-Card hervor.

Zu den Projekten, die der Verkehrsverein im Vorjahr erfolgreich umsetzte, zählen hauptsächlich die Reaktivierung des Basketballkorbs, die Erneuerung von Fahnen oder der in Kooperation aller örtlichen Vereine erfolgte Dorfputz. Ein Beachvolleyballplatz soll in Zukunft das Freizeitangebot im Bereich der Grillhütte bereichern.

Marcel Sandow folgt auf Ansgar Barth

Rademacher bedauerte den Rückzug von Ansgar Barth von seinem Amt als zweiter Vorsitzender. Er lobte ihn für seine engagierte, ideenreiche und produktive Mitarbeit. Neuer zweiter Vorsitzender ist Marcel Sandow.

Tourismusmagnet

Der kleine Stadtteil Unterbränd zeigt sich als enorm wichtig für die Stadt Bräunlingen, vor allem im Hinblick auf den Tourismus. Die Zahl der jährlichen Übernachtungen in Unterbränd liegt mit 19.400 oder einem Anteil von 60 Prozent deutlich über jenem der Kernstadt mit 14.000 Übernachtungen. Die durchschnittliche Aufenthaltszeit beträgt 3,7 Tage.