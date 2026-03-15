Tourismus in Balingen: Die Gartenschau erweist sich als Türöffner

Niko Skarlatoudis leitet die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus in Balingen. Er spricht über Erfolge und anstehende Herausforderungen.
Zu sechst stemmen Niko Skarlatoudis und seine Kollegen die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus in Balingen. Das Team steht Unternehmen zur Seite, die in Balingen ansässig sind oder sich niederlassen wollen, kümmert sich um schnelle Nachfolgelösungen bei Leerständen und sorgt für eine gute Präsentation und Außendarstellung der Eyachstadt.