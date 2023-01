Vorbereitungen für Gäste aus China in Obertal laufen

Tourismus in Baiersbronn

1 Geschäftsführer Stefan Mosler (links) und Gerhard Gaiser freuen sich, dass das Sanatorium Obertal vielleicht bald wieder chinesische Gäste begrüßen kann. Foto: Braun

Bald könnte es wieder so weit sein, dass chinesische Touristen in Obertal, heilklimatischer Kurort der Premiumklasse, entspannen. Die Weichen sind gestellt.















Baiersbronn-Obertal - Dafür, dass Stefan Mosler, Geschäftsführer der HG Health GmbH in Obertal, im Sanatorium wieder Gäste aus Fernost empfangen kann, laufen zumindest die Vorbereitungen bereits.

"Seit Januar 2020 sind keine chinesischen Gruppen mehr bei uns zu Gast gewesen. Corona hat uns da einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht", sagt Mosler. Es seien viele Ereignisse, die nicht vorhersehbar waren, in den vergangenen Monaten eingetreten. Doch Mosler hat mit findigen Ideen und, wie er sagt, der guten Unterstützung der deutschen Regierung die lange Durststrecke überwunden. "Hätte es die Überbrückungshilfen nicht gegeben, dann wäre ein Überleben nicht möglich gewesen."

In engem Austausch mit Wenhong Yu

In einem engen Austausch ist er mit der Besitzerin des Schwarzwaldsanatoriums, Wenhong Yu. Die chinesischen Geschäftsfrau lässt ihm für seine Ideen freien Lauf. "Wir sind natürlich auf die Gäste vorbereitet, brauchen aber eine gewisse Vorlaufzeit, um unsere medizinische Abteilung wieder aufzustellen und auch die Servicekräfte zu aktivieren", sagt er. Er hoffe auf die ersten Gäste im zweiten Quartal des Jahres.

Denn auch wenn die Grenzen nun wieder für Reisen aus China geöffnet sind, ist die Visumsvergabe an gewisse Kriterien und Personengruppen gebunden. "Der Tourismus steht da erstmal nicht auf der Prioritätenlisten ganz oben. Zunächst sind es Geschäftsreisende und Familienzusammenführungen, die eine Einreisegenehmigung nach Deutschland bekommen, erst später werden wohl auch wieder Touristen berücksichtigt werden", erklärt Mosler. Zudem sieht er auch die Flugverbindungen als schwierig an. Hier müssten nach dem langen Stillstand erst einmal wieder attraktive Flugrouten angeboten werden.

Gleich mehrere Standbeine aufgebaut

"Wir waren aber in der Corona-Zeit nicht untätig und haben gleich mehrere Standbeine aufgebaut", sagt der Geschäftsführer. Als Kooperationspartner der Ärzte am Spritzenhaus war das Sanatorium Anlaufstelle als Corona-Testzentrum für zahlreiche Bürgertests und später auch als Impfzentrum.

"Das Anmeldeportal der Ärzte am Spritzenhaus hat sehr gut funktioniert, und wir haben auch die Möglichkeit angeboten, sich impfen zu lassen und hier zu übernachten, wenn die Leute von außerhalb kamen", so Mosler. In den Pandemiehochzeiten hätten das viele Impfwillige gerne angenommen, denn nicht nur aus dem Umkreis, sondern aus der ganzen Welt gab es Anfragen nach Corona-Schutzimpfungen.

"Wenn die Chinesen wieder kommen und es möchten, werden wir auch Impfungen anbieten", fügt Mosler hinzu. Mittlerweile ist er mit seinem Team geübt darin, denn in den großen Wellen waren rund 400 bis 500 Menschen täglich im Sanatorium, um sich impfen zu lassen.

"Nicht nur das Impfen hat uns gut durch die Pandemie gebracht, auch unser neues Standbein, das Angebot für Gruppenreisen, schlug ein", sagt er. Da keine chinesischen Gäste mehr kommen konnten, wurde unter dem Namen "Rechtmurg 27" ein Angebot geschaffen, das große Gruppen, Hochzeiten, Feiern und große Veranstaltungen abdecken kann. "Wir hatten auch zwei Filmteams bei uns", berichtet Mosler. Unter anderem sei in Obertal für den Schwarzwaldkrimi gedreht worden.

Gerhard Gaiser sieht viel Potenzial

"Wir freuen uns, wenn die Chinesen kommen. Wir werden aber auch weiterhin die Gruppenreisen und Veranstaltungen durchführen", erklärt Mosler. Vor Beginn der Pandemie waren es rund 1000 chinesische Gäste pro Jahr, die in Obertal einen präventiven Gesundheitscheck vornehmen lassen und sich nebenbei in der Schwarzwaldluft erholen konnten.

Gerhard Gaiser, ein Freund des Hauses, lobt die Arbeit Moslers und seinen Einsatz für das Haus. "Das Sanatorium hat Perspektiven, und ich sehe viel Potenzial nach oben. Denn neben der medizinischen Betreuung könnte ich mir gut ein Seminarzentrum dort vorstellen", sagt Gaiser.

In der Umgebung gebe es nichts Vergleichbares, denn mit 120 Zimmern und vielen Räumlichkeiten biete das Hotel Rechtmurg 27 Platz für einige Tagungsgäste. "Frau Yu kann froh sein, mit Stefan Mosler so einen Geschäftsführer gefunden zu haben, der sich mit seiner ganzen Kraft für die Zukunft des Hauses einsetzt", stellt Gaiser fest.

"Frau Yu möchte in jedem Fall an dem Haus festhalten. Aber es bleibt spannend, wann die ersten Gäste aus China wieder kommen", sagt der Geschäftsführer und fügt hinzu, dass er sich freue, wenn wieder richtig Hochbetrieb im Haus herrsche.