Tourismus in Baiersbronn "Murgleiter" als "Deutschlands schönster Wanderweg" nominiert

Baiersbronn - Mit dem Genießerpfad Alde Gott in Sasbachwalden ist in der Kategorie "Tagestouren" ein weiterer Weg aus der Nationalparkregion Schwarzwald nominiert, heißt es in einer Mitteilung der Baiersbronn Touristik. Insgesamt 150 Bewerbungen aus zwölf Bundesländern wurden in den Kategorien "Tagestouren" und "Mehrtagestouren" eingereicht. Bewerbungen konnten von Wegebetreibern touristischer Institutionen, von Kommunen und Kreisen sowie von Wandervereinen abgegeben werden.