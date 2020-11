Tourismus in Bad Wildbad Großer Zulauf für die "Augen-Blick"-Runden

Vor gerade mal acht Jahren wurden die ersten "Augen-Blick-Runden" ausgewiesen. Die Bad Wildbader "Augen-Blick-Runde" gehörte zu den ersten, inzwischen gibt es bereits 20. Diese findet man von Tiefenbronn im Nordosten des Naturparks bis nach Schramberg im Süden, und von Oberharmersbach bis Wildberg. Die besonderen Kennzeichen der Augen-Blick-Runden sind die interessanten Wanderungen und vor allem die Panoramatafeln an den schönsten Aussichtspunkten, wo man einzigartige Ausblicke erleben und den Blick weit über die Landschaft schweifen lassen kann.

Die "Augen-Blicke" sind in Anlehnung an des Naturpark-Logo, das markante Naturpark-Auge, gestaltet und meistens auch Ausgangspunkte für einen Rundwanderweg, eben die "Augen-Blick-Runde", bei der man die abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaft des Schwarzwaldes entdecken und erleben kann.

Die derzeit bestehenden 20 "Augen-Blick-Runden" bieten für jeden etwas und haben ganz unterschiedliche Längen und Anstiege. Die kürzeste ist nur drei Kilometer lang und hat nur 60 Meter Gesamtanstieg, also eine Komfortwanderung, besonders für Familien mit kleineren Kindern, für "Fußkranke" oder Rollstuhlbenutzer, kurz für alle, die nicht so beweglich sind und eine leichte und barrierearme Runde schätzen.

In Ebhausen-Ebershardt beim Sportplatz startet diese Runde, dort findet man auch den "Augen-Blick" für jedermann und für die Kinder einen tollen Spielplatz. Auch die Bad Wildbader "Augen-Blick-Runde" ist eine Komfort-Wanderung, hier sind es vier Kilometer und der gleiche Gesamtanstieg mit 60 Metern. Dafür hat man nach der Bergbahnfahrt auf den Sommerberg auf dem Gebäude der Bergstation bei der Panoramatafel einen tollen Ausblick ins tief eingeschnittene Enztal und die Stadt.

Auch anspruchsvolle Strecken dabei

Wer nun der Ansicht ist, dass dies keine "richtigen" Wanderungen sind, sondern eher Spaziergänge, der täuscht sich. Denn von den 20 "Augen-Blick-Runden" sind immerhin sieben länger als zehn Kilometer. Die anspruchsvollsten und längsten sind in Altensteig-Hornberg (16,5 Kilometer, 385 Höhenmeter), in Schiltach am Schlossberg (16 Kilometer, 450 Meter), außerdem im Gaistal in Bad Herrenalb (15,5 Kilometer, 432 Meter), in Bad Teich-Zavelstein am Zettelberg (15,2 Kilometer, 365 Meter), in Oberharmersbach 14,5 Kilometer, 400 Meter) und in Calw-Holzbronn (13,2 Kilometer, 340 Meter). Weitere "Augen-Blick-Runden" mit unterschiedlichen Längen gibt es in Baden-Baden/Neuweier, Bühlertal-Engelsberg, Ebhausen-Rotfelden, Egenhausen, Loßburg Vogteiturm, Neuweiler-Agenbach, Obersasbach-Lauf, Pfalzgrafenweiler-Kälberbronn, Sasbachwalden Hörchenberg, Schramberg-Tennenbronn, Tiefenbronn-Mühlhausen und Wildberg-Wächtersberg.

Die Auswahl ist somit recht groß. Aus diesem Grund hat die Verwaltung des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord einen 46-seitigen Taschenprospekt herausgebracht, der an allen Touristik- und Gästeinformationen in den Kreisen Calw und Freudenstadt kostenlos erhältlich ist. Außerdem kann man im Internet alle "Augen-Blick Runden" finden und diese ausdrucken, sodass man keine weiteren Wanderunterlagen mehr benötigt. Man findet hier nicht nur den eigentlichen Weg, Parkplatz, Start- und Zielpunkt und natürlich den eigentlichen "Naturpark-Augen-Blick", sondern auch Bahnhof, Bushaltestelle, Einkehrmöglichkeit, Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte, die entsprechenden Wegweiser und jede Menge weiterer Detail-Informationen.

Mit den bis jetzt vorhandenen 20 "Augen-Blick-Runde" ist dieses attraktive Wander- und Erlebnisangebot jedoch nicht abgeschlossen: Für das kommende Jahr sind weitere Touren geplant, so in Schömberg und in Neuweilers Teilort Oberkollwangen. Also los, zur nächsten Augen-Blick-Runde.