Tourismus in Bad Liebenzell: Ohne Millionen-Zuschuss droht das Aus der Tochterfirma FTBL

Der Bad Liebenzeller Gemeinderat verlängert den Betrauungsakt für die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH um zehn Jahre. Der FTBL gibt das Sicherheit.
Die FTBL ist eine hundertprozentige Tochterfirma der Stadt. In ihr hat sie alle touristischen Tätigkeiten gebündelt. Dazu gehören Therme, Kurhaus, Marketing oder Veranstaltungen. Daraus erzielt die FTBL Einnahmen. Doch dieses Geld reicht für eine Selbstfinanzierung des Betriebs der GmbH nicht aus. Die Stadt muss jährlich den Verlust ihrer Tochter ausgleichen.