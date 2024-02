Tourismus in Bad Liebenzell: Immexa will ein Apart-Hotel bauen

1 Das Silberdistel-Areal ist ziemlich heruntergekommen. Die Zukunft ist ungewiss, auch wenn die Eigentümerin jetzt neue Pläne vorlegte. Foto: Felix Biermayer

Die Eigentümerin des Silberdistel-Areals hat einen Bauantrag gestellt. Die Verwaltung betrachtet den in Anbetracht der vom Gemeinderat beschlossenen Veränderungssperre als unzulässig – auch weil eine andere Nutzung als ursprünglich geplant ist.









Die Diskussion um die Zukunft des Silderdistel-Areals ist um ein Kapitel reicher. Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung öffentlich wurde, hat die Eigentümerin der Fläche – die Berliner Immexa AG – einen Bauantrag für ein Apart-Hotel eingereicht. Das Gremium wusste davon nichts. Die Anwohner in Monakam erhielten diesbezüglich aber einen Brief. Das bestätigte Jaqueline Zimmermann vom Bauamt. Das Thema werde in der kommenden Gemeinderatssitzung behandelt, so Zimmermann.