Tourismus in Bad Liebenzell: Demnächst Stadtnamen ändern?

1 In Bad Liebenzell gibt es einigen Streit. Sollte deshalb die Stadt umbenannt werden? Foto: Thomas Fritsch

Zum Streit über die Besetzung des Aufsichtsrates der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH im Gemeinderat hat unser Leser Achim Schwarzer aus Bad Liebenzell folgende Meinung:









Schlechte Nachrichten sind besser als keine Nachrichten! Nach diesem Motto agiert unser Ex-Bürgermeister, seit er abgewählt wurde und sich stattdessen in den Stadtrat wählen ließ. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass in der Zeitung über Streit aus unserem Gemeinderat in Bad Liebenzell berichtet wird. Besonders amüsant sind Proteste des Herrn Fischers gegen Beschlüsse, die der Gemeinderat unter seiner Leitung als Bürgermeister inhaltlich genau so seinerzeit bereits gefasst hat. Ich hatte schon die Befürchtung, er könnte schwächeln. Immerhin war fast zwei Wochen nichts von ihm in der Zeitung zu lesen. Aber pünktlich zum Wochenende gelang es Herrn Fischer glücklicherweise wieder, die Schlagzeilen zu beherrschen.