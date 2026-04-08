Tourismus in Bad Liebenzell: Beim E-Bike-Verleih wird ein breites Publikum angesprochen

Die Fahrradsaison ist eröffnet. Ob für ein paar Stunden oder eine ganze Woche – in Bad Liebenzell können Besucher die Schwarzwaldlandschaft jetzt auf E-Bikes erkunden.
Am 2. März wurde die E-Bike-Saison eröffnet. Bis Oktober können Radbegeisterte aus insgesamt 14 modernen E-Bikes sowie einem Jugend-Bike wählen. Morgens zwischen 8.30 und 10 Uhr werden die Räder ausgegeben. Und bis spätestens 18 Uhr müssen sie zurückgebracht werden. Für zusätzlichen Komfort stehen drei Ladestationen sowie ein Radservice-Punkt für kleinere Reparaturen oder Einstellungen bereit.