Tourismus in Bad Herrenalb: Die Eröffnung der Siebentäler Therme verzögert sich immer weiter

Die Wiedereröffnung der Siebentäler Therme verschiebt sich immer weiter. Hieß es zuletzt, dass die Therme im November öffnen soll, dauert es jetzt einige Monate länger.
Die Arbeiten zur Revitalisierung der Siebentäler Therme in Bad Herrenalb seien in den vergangenen Monaten kontinuierlich vorangeschritten, teilt die Stadt Bad Herrenalb mit. Zahlreiche Gewerke arbeiteten aktuell parallel an der Umsetzung. Im Zuge der Bauausführung hätten sich dennoch Anpassungen im Terminplan ergeben: „Nach derzeitigem Stand wird sich die Wiedereröffnung der Therme auf das Frühjahr 2027 verschieben“, sagt Jens Walter, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH.