Tourismus in Bad Dürrheim

1 Eine elektronische Stele mit automatisch wechselndem Inhalt gibt seit dem Umzug in die Friedrichstraße Auskunft über aktuelle Veranstaltungen. Foto: Wilfried Strohmeier

Der Umzug der Tourist-Information vom Haus des Gastes in die Friedrichstraße sorgte für Diskussionsbedarf – sowohl bei den Bürgern als auch bei manchem Gemeinderat. Die große Preisfrage ist auch nach wie vor: Was passiert mit dem Haus des Bürgers?









Link kopiert



Vor gut vier Wochen zog die Tourist-Information vom Haus des Gastes in die Friedrichstraße um, in moderne Räume, und vor dem Gebäude installierte man eine digitale Infostele. Es gab mehrere Gründe aus dem eigenen Haus in ein Mietobjekt zu ziehen.