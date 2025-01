Tourismus in Bad Dürrheim

1 Marina Moser (Leitung der Tourist-Informationen) und Peter Kroschinsky (Gästemanagement) freuen sich auf die vielen Besucher. Foto: Kur- und Bäder GmbH

Die Kur- und Bäder GmbH präsentierte sich auf der CMT 2025 in Stuttgart und zog mit ihrem Fokus auf die heilende Kraft der Sole sowie die vielfältigen Angebote der Solemar-Therme zahlreiche Besucher an.









Link kopiert



Auch in diesem Jahr präsentierte sich die Kur- und Bäder GmbH wieder auf der größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT in Stuttgart. Diese fand in diesem Jahr vom 18. bis zum 26. Januar statt.