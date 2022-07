1 Ein Feriendorf aus der Vogelperspektive – die Öfinger Häuschen sind eingebettet ins Grüne. Foto: Eich

"Das Feriendorf Öfingen ist für die Saison gewappnet", so lautet die hoffnungsvolle Botschaft aus dem Bad Dürrheimer Ortsteil. Das Beherbergungsverbot ist Geschichte und auch Sananda will man hinter sich lassen.















Bad Dürrheim-Öfingen - Die Gäste dürfen wieder kommen.

Im Frühjahr dieses Jahres war das Feriendorf in ungewöhnliche Schlagzeilen geraten – der Geistheiler Sananda hatte für diese gesorgt, es gab gehörig Wirbel und viel Zoff um den Geistheiler und schließlich auch Irritationen, Unsicherheiten in der Bevölkerung und Vorwürfe des Geistheilers gegen die Bad Dürrheimer. Nun aber sei all das Geschichte – die Feriensaison darf starten.

Viel Neues für die Gäste

Das Personal war zwischenzeitlich nicht untätig. So gelangen die Urlauber über den nunmehr barrierefreien Zugang in die neu gestaltete Rezeption. Dabei wurde besonderer Wert auf ein helles Interieur gelegt.

Ein Gäste-WC wurde integriert, das von Anreisenden gerne genutzt wird und gerade für bewegungseingeschränkte Besucher geeignet ist. Ein wesentlich erweitertes Sortiment steht im aufgepeppten Kiosk bereit, auch "Coffee to go" wird angeboten. Das wird gerne von Wanderern genutzt, die eine kleine Stärkung auf dem gut besuchten Premiumwanderweg genießen möchten. Der große Spielplatz erhielt 40 Kubikmeter frischen Sand, die Spielgeräte wurden mit spezieller umweltverträglicher und giftfreier Farbe gestrichen. Der Sandkasten wird in Kürze noch mit einem stabilen Sonnendach ausgestattet. Der Spielplatz mit der Grillmöglichkeit wird gerne auch wieder für Vereine oder Kindergeburtstage nach Absprache mit der Rezeption zur Verfügung gestellt.

Neue Fahrzeuge für die Kleinen

Dabei darf auch im renovierten Kneippbecken etwas für die Gesundheit getan werden. Für die Kinder wurden neue Fahrzeuge beschafft, die über die Rezeption ausgeliehen werden können. Geplant ist eine Boulderwand, an der sich größere und kleinere Gäste austoben können. Der Öfinger Musik-und Trachtenverein darf endlich wieder auftreten und erfreut dienstags im Monat Juli jeweils ab 19 Uhr an der Terrasse der Gaststätte "Öfinger Landhaus". Ausgesprochen gut kommt die Drei-Welten-Card bei den Gästen an, mit der sie über 100 Attraktionen in der näheren und weiteren Umgebung kostenfrei besuchen können.

Nach wie vor legt das Feriendorf größten Wert auf die Pflege der sieben Hektar großen Anlage, damit sich nicht nur die Urlaubsgäste wohl fühlen, sondern auch alle stets willkommenen Besucher aus der Umgebung. Dafür sorgt das hochmotovierte Team im Feriendorf. Erfreulich ist, dass alle Mitarbeiter nach der Pandemie ihre Arbeit im Feriendorf wieder aufgenommen haben und sich nicht scheuen, selbst bei der derzeit sehr warmen Witterung Rasen und Hecken zu schneiden oder dafür zu sorgen, dass die Reinigung der Ferienhäuser problemlos vonstattengeht.

Ein Problem gibt es noch

Ein Problem besteht jedoch wie generell im Hotel- und Gaststättengewerbe: im Bereich Reinigung und Pflege der Grundstücke wird noch Personal gesucht.