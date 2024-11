Zur Zukunft der Therme in Bad Dürrheim wurden dem Aufsichtsrat der Kur- und Bäder GmbH drei mögliche Szenarien vorgestellt. Bis die Pläne umgesetzt werden – welche es auch immer sind, wird es aber noch Jahre dauern.

Wie soll die umfassende Sanierung der Solemar-Therme in Bad Dürrheim vonstatten gehen? Dazu laufen derzeit die Planungen, wie aus einer Mittelung der Kur- und Bäder GmbH hervorgeht.

Die gute Nachricht könne man vorweg schicken, heißt es da: Nach wie vor befinde sich das Bad in einem attraktiven Zustand und biete auch heute noch eine „hochwertige Aufenthaltsqualität mit hohem Erholungs- und Wohlfühlcharakter“, sodass allerfrühestens 2027 Sanierungsmaßnahmen im Thermenbereich des Solemars angegangen werden müssten.

Sollte nach bisheriger Planung Saniert werden, bleiben die Sauna und das Therapiezentrum weiterhin geöffnet.

Projektgruppe am Werk

In den zurückliegenden Monaten sei durch das eigens hierfür gebildete Projektteam, bestehend aus renommierten Fachexperten und Ingenieuren sowie den Verantwortlichen der Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim, über den künftigen Sanierungsbedarf und mögliche Entwicklungsoptionen der Therme ausführlich beraten worden.

Im Mittelpunkt aller Beratungen stehe das Ziel, das Herzstück des Kurorts fit für die Zukunft zu machen. Eine nochmalige, sehr detaillierte Bestandsaufnahme sämtlicher Gebäudebereiche durch das Expertenteam sowie ein umfangreicher Strategie-Workshop mit der Altenburg Unternehmensberatung hätten „die fachlich fundierten Grundlagen für die Entscheidung über die Zukunft der Therme“ geschaffen.

Das Projektteam hat dem Aufsichtsrat der Kur- und Bäder GmbH nun drei umfassende Szenarien für die künftige Ausrichtung der beliebten Therme präsentiert.

1 Reine Sanierung mit geplantem Anbau

Im ersten Szenario soll die bestehende Struktur der Solemar-Therme erhalten und durch gezielte Sanierungsmaßnahmen sowie mit einem ursprünglich geplanten Anbau modernisiert werden. Der Anbau würde eine neue Gastronomie und einen erweiterten Ruhe- und Liegebereich bieten, was die Attraktivität der Therme steigern soll, ohne tiefgreifende strukturelle Veränderungen vorzunehmen.

2 Komplette Entkernung mit neuer Ausrichtung

Die zweite Variante sieht eine umfassende Entkernung des bestehenden Gebäudes vor, bei der nur das markante Kuppeldach der Therme erhalten bleibt. Der Rest des Gebäudes würde vollständig neugestaltet und modernisiert, um eine effizientere und zukunftsorientierte Nutzung zu ermöglichen. Diese Variante zielt auf erhebliche energetische und betriebliche Verbesserungen ab.

3 Neubau an einem neuen Standort Die dritte und weitreichendste Variante umfasst den kompletten Neubau der Solemar-Therme an einem neuen Standort. Dadurch könnte eine Schließung der Therme weitgehend vermieden werden. Ein Neubau würde maximale Flexibilität in der Gestaltung ermöglichen und eine moderne, vollständig auf die heutigen Bedürfnisse der Gäste abgestimmte Therme könnte entstehen. Da die charakteristische Holzkonstruktion des Kuppeldaches ein inzwischen überregional bekanntes Wahrzeichen für Bad Dürrheim darstelle, könne dies beispielsweise durch eine funktionelle Umnutzung auch nach Realisierung der Neubau-Variante weiterhin erhalten bleiben. Ideen und Konzepte hierfür müssen im Laufe des weiteren Verfahrens ebenfalls geprüft werden.