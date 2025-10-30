Tourismus in Auggen: Platz für Gemeinschaftsräume und Sauna schaffen

Am Erzbuck in Auggen soll bei einem Winzerbetrieb, der Ferienwohnungen anbietet, ein Bestandshaus aufgestockt werden. Zudem ist geplant, ein Garagenhaus neu aufzubauen.
Ein entsprechendes Baugesuch beschäftigte den Gemeinderat. Auf dem Grundstück befinden sich derzeit zwei Wohnhäuser mit Ferienwohnungen. Dazu gibt es die Wohnungen des Betreibers. Zwei Fertiggaragen stehen ebenfalls auf der Grundstücksfläche – diese sollen zurückgebaut werden. An ihrer Stelle ist ein Erweiterungsbau mit vier Garagen geplant, in dem auch zwei kleine Gemeinschaftsräume und eine Sauna für die Feriengäste entstehen sollen.